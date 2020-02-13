Общество
ТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
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Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Космос
Эксперт назвал главное качество, необходимое космонавтам
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Экономика
В России могут снизить страховые взносы
Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Авто
Стала известна дата продаж нового Volkswagen Polo в России
Продажи нового Volkswagen Polo, который теперь превратили в лифтбек, стартуют в России в июне текущего года.
Экономика
Правительство выкупит у ЦБ пакет Сбербанка по рыночной стоимости
"Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости", — отмечается в сообщении Минфина.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Общество
Комитет Госдумы одобрил поправки о расширении программы маткапитала
Поправки о расширении программы материнского капитала получили рекомендацию комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Спорт
«Не понимаю разговоров, что Большунова нужно тащить». Елена Вяльбе — о скандинавской многодневке
Уже 15 февраля в Швеции стартует первый в истории лыжный тур по Швеции и Норвегии. Эта многодневка будет важна вдвойне.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Общество
Жительница Калининграда рассказала о камере в кабинете гинеколога
Следственный комитет начал проверку информации о появлении камер в кабинете гинеколога в Калининграде.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя
Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Кино
Козловский попросил не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
Козловский попросил зрителей не торопиться с выводами о его фильме, так как он совершенно не является русским ответом на сериал «Чернобыль» от HBO.
Политика
Сандерс выиграл праймериз демократов в Нью-Гэмпшире
Сенатор Берни Сандерс победил на праймериз Демократической партии США в Нью-Гемпшире, сообщил телеканал CNN.
Общество
Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги
В Петрозаводске директор одной из школ отчитала ученицу за слишком короткую юбку, которая не прикрывает ее «толстоватые» ноги.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.