Общество

ТАССТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
Читать в источнике
Комментировать161

Подробнее о событии

Умер старейший в России разведчик, спасший польский город

URA.Ru01:08

Умер спасший Краков разведчик Алексей Ботян

РБК00:44

Майор Вихрь, подвиги легендарного разведчика. Награда нашла героя в его 90 лет

Санкт-Петербургские ведомости10 февраля в 05:28

Умер разведчик Алексей Ботян

РИА Новости00:38

Биография разведчика Алексея Ботяна

ТАСС00:28

Последнее интервью разведчика Ботяна, скончавшегося на 104-м году

РЕН ТВ01:18

Полковник Ботян остаётся в строю

Красная звезда09 февраля в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн

Легендарный разведчик Алексей Ботян умер в 103-летнем возрасте

КП - Беларусь02:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге

Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.
Моссовет 05:30
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Общество

Госдума приняла закон о выплатах призывникам

Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
REGNUM 04:39
Экономика

Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 04:32
Происшествия

Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка

12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
МонаВиста вчера в 07:04
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Lenta.ru вчера в 11:01
Политика

В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
ИА Крыминформ вчера в 07:16
Происшествия

Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru вчера в 12:50
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Политика

Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики

Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:41
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Шоу-бизнес

Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике

Lenta.ru 05:07
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
RT на русском 05:07
Футбол

Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном

Gazeta.SPb вчера в 13:08
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Футбол

Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции

Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 23:32
Хоккей

Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ

Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Российская газета вчера в 02:40
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

Вести.Ru 04:51
Футбол

Васильев: «в России нет культуры трансферов»

Просто в России не развита культура трансферов.
ГЛАС.RU 03:26
Политика

Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
РБК 04:52
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Культура

Ургант пошутил об отсутствии Гордона в новом шоу Собчак

iReactor 04:54
Транспорт

Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах

Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
РИА Новости 04:34
ещё по теме
Алексей Николаевич Ботян
Военный деятель
Советский разведчик, ветеран Второй мировой войны, Герой Российской Федерации. Согласно одной из версий, сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения германскими войсками. Прототип главного героя фильма «Майор Вихрь». Полковник госбезопасности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное