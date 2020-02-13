Общество
ТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
Читать в источнике
Оценить402
Подробнее о событии
Показать все источники
Майор Вихрь, подвиги легендарного разведчика. Награда нашла героя в его 90 лет
Санкт-Петербургские ведомости10 февраля в 05:28
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге
Mossovetinfo.ru – Финал Кубка России по футболу 2019-2020 года пройдет в Екатеринбурге, соответствующее решение принято на заседании Исполкома Российского футбольного союза в четверг, 13 февраля.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Общество
Госдума приняла закон о выплатах призывникам
Госдума в третьем чтении приняла закон о выплатах для военнослужащих, проходящих службу по призыву, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.
Экономика
Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято
Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Из-под карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге сбежала пациентка
12 февраля из инфекционного отделения Боткинской больницы сбежала помещенная в карантин жительница Санкт-Петербурга, прибывшая из Китая.
Кино
«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Политика
В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Общество
Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Политика
Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики
Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Шоу-бизнес
Майли Сайрус случайно оголила грудь на публике
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Политика
В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.
Футбол
Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Футбол
Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции
Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенес сердечный приступ
Канадский защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер, которому стало плохо во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Анахаймом", перенес сердечный приступ, сообщил генеральный менеджер "Блюз" Даг Армстронг.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Футбол
Васильев: «в России нет культуры трансферов»
Просто в России не развита культура трансферов.
Политика
Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна
Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.