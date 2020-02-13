Общество
ТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
Читать в источнике
Оценить429
Подробнее о событии
Показать все источники
Майор Вихрь, подвиги легендарного разведчика. Награда нашла героя в его 90 лет
Санкт-Петербургские ведомости10 февраля в 05:28
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:36, Ашберн
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
Гаджеты
Что умеют «долгоиграющие» часы Huawei Watch GT 2
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Кино
Тимур Бекмамбетов выпустит первый в мире блокбастер в вертикальном формате
«Визуально внимание фильма будет сосредоточено на личности — это история человека, который расправил плечи и выступил против обстоятельств», — заявил сам Бекмамбетов.
Культура
Ксения Собчак отреагировала на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит шутку Тарасова про коронавирус
Instagram Обращение в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) по поводу шутки российского футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус будет принято в четверг или пятницу.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Политика
Путин отметил необходимость закрепить соцгарантии в Конституции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас российские власти имеют возможность закрепить в Конституции социальные гарантии, и это нужно сделать.
Политика
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Парламент Сирии в четверг принял законопроект о признании и осуждении геноцида армян в Османской империи, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Гаджеты
Samsung представил флагманские Galaxy S20
Три новых модели смартфона представила компания Samsung Electronics на официальном канале YouTube.
Происшествия
Россиянин Прозоров получил 14 лет колонии за госизмену
Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина России Виктора Прозорова виновным в госизмене и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
Суд заочно арестовал бизнесмена Минца за растрату
Пока что Минц находится за пределами России. Также в международный розыск по аналогичным обвинениям объявлены двое его сыновей.
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской обманом давал ей вредные БАДы
Сегодня адвокат артистки Сергей Жорин сообщил, что, оказывается, экс-супруг исполнительницы во время брака обманом давал ей некие БАДы, которые нанесли вред ее здоровью.
Футбол
На 79-м году жизни скончался арбитр Валерий Бутенко
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Политика
В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о покупке у Украины воды для снабжения Крыма.
Армия и оружие
Эрдоган: в Сирии погибли 14 военнослужащих Турции
14 турецких военнослужащих погибли и 45 получили ранения за последние дни из-за атаки сирийских правительственных войск в Идлибе.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Будапешта
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение одобрить реформу Кубка России.
Происшествия
На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 7
Как сообщает Телеграм-канал "На РубежУ", за 46 секунд произошло сразу четыре подземных толчка магнитудой 7. По данным Телеграм-канала Shikotan-News, было два землетрясения, они зафиксированы в 103 км от города Курильск.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.