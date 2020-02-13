Общество

ТАССТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
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