Шоу-бизнес

ТАССТАССУмер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

После окончания училища Евгений Федоров был принят в вахтанговскую труппу, которой был верен всю свою жизнь. В его творческой биографии множество ролей, среди которых Драгич ("Олеко Дундич"), Жора Кротов ("Город на заре"), Актер-королева ("Гамлет"), Измаил ("Принцесса Турандот") и др.
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с чего всё началось
«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер — заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», — сообщила
 пресс-служба театра.
Телеканал 360°05:47

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Умер актер Евгений Федоров

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Газета.Ru05:13

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ТАСС05:04

Умер старейший актер Театра им. Вахтангова Евгений Федоров

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