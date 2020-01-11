Общество
ТАССУмер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию главы государства.
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Спорт
Пользователи Metacritic назвали лучшую игру прошедшего десятилетия
Дочерний сайт GameSpot Metacritic недавно провел свой опрос пользователей о лучших играх 2019 года, а также подсчитал голоса по лучшим играм десятилетия.
Политика
США, Япония и Монголия призвали КНДР прекратить запуски баллистических ракет
Представители США, Японии и Монголии в совместном заявлении призвали КНДР прекратить провокации, включая запуски баллистических ракет, и выполнять свои обязательства в рамках резолюций СБ ООН.
Происшествия
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
"Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное", - говорится в заявлении.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Общество
В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Технологии
Google призвали разрешить удалять предустановленные программы
В письме говорится, что из-за невозможности удалить некоторые предустановленные приложения со своих гаджетов пользователи становятся более уязвимыми для сбора, передачи и раскрытия их данных без согласия.
Игры
Игра Monster Hunter World: Iceborne удаляет сохранения геймеров
Геймеры обнаружили, что игра Monster Hunter World: Iceborne при невыясненных условиях удаляет их сохранения.
Общество
Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2»
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов считает, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2».
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Общество
Вдова пилота Boeing рассказала о предзнаменованиях катастрофы
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев написал письмо их семьям
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, раскритиковав Трампа
Актриса Шэрон Стоун назвала в интервью с журналом GQ президента РФ Владимира Путина сильным лидером, раскритиковав главу Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на 29%
Обыкновенные акции «Мечела» в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 28,94% до 98,38 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16.09 мск.
Политика
«Черные ящики» разбившегося в Тегеране самолета вскроют 10 января
Бортовые самописцы разбившегося в Тегеране Boeing «Международных авиалиний Украины» будут вскрыты 10 января.
Теннис
Хачанов уступил Лайовичу в первом матче полуфинала ATP Cup
В Австралии состоялся первый матч полуфинального противостояния командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup между сборными России и Сербии.
Политика
AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
Автоспорт
Экипаж Николаева на шестом этапе ралли Дакар сошел с дистанции
Команда Николаева попробовала, даже потеряв шансы на победу и наспех отремонтировав машину продолжить ралли, но техника вновь подвела.
Общество
Суд предписал снести постройки мусорного полигона в Шиесе
Армия и оружие
На Украине заявили, что у России нет надводного флота
«В России вообще нет надводного флота», — заявил политик.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался крупнее конкурентов
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Армия и оружие
Удар ракеты «Кинжал» на учениях в Черном море показали на видео
Пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море попал на видео.