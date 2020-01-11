Общество

Lenta.ruLenta.ruУмер правивший 50 лет султан Омана

Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.
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