Общество

RT на русскомRT на русскомУмер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на близких семьи.
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Старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. Экс-советник министра финансов Киргизии, экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизской Республики Ему принадлежал, судя по документу, крупнейший в стране GSM-оператор Бител
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