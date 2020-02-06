Общество
RT на русскомУмер сын экс-президента Киргизии
Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на близких семьи.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие
В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе
В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
Происшествия
В Москве за взятку задержан следователь СК по особо важным делам
В Москве следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столицы задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,3 млн рублей.
Общество
Объединение МФО объяснило утечку данных 1,2 миллиона клиентов
Ранее об обнаруженной базе клиентов в сети интернет, сообщила газета РБК.
Происшествия
Россияне с круизного лайнера Diamond Princess здоровы
Стало известно, что еще у десяти пассажиров подтвердили случаи заражения коронавирусом, то есть всего заболевших уже 20, сообщает "Россия 24".
Политика
Путин подписал закон о введении должности зампредседателя Совбеза
Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О безопасности», которыми вводится должность заместителя председателя Совета Безопасности России.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Общество
Из части Северо-Крымского канала хотят сделать водохранилище
Экономика
OMV отчиталась о финансировании «Северного потока-2» за прошлый год
Австрийская компания OMV, которая является одним из пяти европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", в прошлом году направила на финансирование строительства газопровода 113 млн евро, из них 25 млн евро были выделены в четвертом квартале.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
Ногинский пенсионер выжил после 14 выстрелов в голову
В Ногинске мужчина 14 раз подряд выстрелил из травматического пистолета в голову своему пожилому отцу.
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады
Происшествия
СК завел дело из-за поджога Никулинского суда Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога здания Никулинского суда Москвы бутылками с зажигательной смесью.
Происшествия
Стала известна личность обвиняемого в госизмене россиянина
Обвиняемым в государственной измене россиянином, чьё дело рассматривает Лефортовский суд в Москве, оказался пенсионер из Владивостока.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина похудела на 9 килограммов после сеансов у психолога
Стать более уверенней в себе Дарье Клюкиной помог психолог. После посещения его сеансов модель перестала много есть.
Политика
Лукашенко собрал совещание по преодолению негатива в экономике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны, на котором будет обсуждаться преодоление негативных тенденций в экономике, связанных с отношениями с Россией.
Транспорт
В России предложили ограничить использование шипованных шин
На круглом столе в нижней палате 4 февраля предлагались инициативы, в том числе ограничение скорости для автомобилей с шипованными шинами, введение штрафа за неправильное использование сезонной резины и возвращение знака «Ш». При этом почти все специалисты по дорожному строительству поддержали данные инициативы.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд удовлетворил ходатайство об аресте бизнесмена Олега Кана, в прошлом одного из крупнейших добытчиков краба в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на помощника судьи Виталия Шиловского.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Общество
Жан-Поль Готье сообщил, что готов сотрудничать с Ольгой Бузовой
Французский кутюрье Жан-Поль Готье заявил, что готов сотрудничать с российской певицей Ольгой Бузовой - он считает, что это "было бы забавно".
Здоровье
Под Тюменью 16 иностранцев находятся в карантине по коронавирусу
Шестнадцать граждан иностранных государств на сегодня находятся в карантине по коронавирусу в санатории под Тюменью, сообщила журналистам в четверг директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Армия и оружие
В Генштабе Белоруссии заранее спрогнозировали конфликт на Украине
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что белорусский Генштаб предсказал конфликт на Украине за два года до его начала.
Происшествия
Суд заново рассмотрит дело о похищении Авраама Руссо
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского районного суда столицы, освободившего ранее от уголовной ответственности трех фигурантов "дела Руссо" из-за нарушения уголовно-процессуального законодательства и отправил его на новое рассмотрение в тот же суд, сообщили в Мосгорсуде.
Политика
В Кремле прокомментировали оправдание Трампа по делу об импичменте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил решение сената по делу об импичменте американского лидера Дональда Трампа.
Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись десять автомобилей
По предварительным данным, авария произошла из-за тумана.
Наука
В Томске представлен рекордно яркий лазер видимого диапазона
Специалисты из Института сильноточной электроники СО РАН представили миру самый яркий лазер видимого диапазона мощностью до 100 ТВт.
Шоу-бизнес
Милла Йовович впервые показала новорожденную дочь
Еще в воскресенье старшая дочь актрисы выложила первое общее семейное фото из больничной палаты, а теперь мама и сама поделилась новыми снимками малышки.