Общество

RT на русскомRT на русскомУмер сын экс-президента Киргизии

Айдар Акаев, сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева, скончался в Москве в возрасте 43 лет. Об этом сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на близких семьи.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель, ныне занимается научной деятельностью в Москве. С 1990 года по 2005 год - президент Киргизской Республики. В 1989-1990 годах - президент Академии наук Киргизской ССР. Иностранный член Российской академии наук. Почётный член Международной инженерной академии.
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Айдар Аскарович Акаев
Старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева. Экс-советник министра финансов Киргизии, экс-депутат Жогорку Кенеша Киргизской Республики Ему принадлежал, судя по документу, крупнейший в стране GSM-оператор Бител
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