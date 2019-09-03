Спорт
РБКУмер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд
Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд умер в возрасте 49 лет, сообщает телеканал TV2. Бывший спортсмен сборной Норвегии по биатлону был обнаружен мертвым во вторник утром у себя дома в городе Аскер.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Авто
Официально представлен Nissan Juke нового поколения
Компания Nissan представила одну из долгожданных новинок - кроссовер Juke нового поколения.
За рулем Кубань 12:16
Футбол
Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра
Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Футбол
Джан и Манджукич не попали в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
Евро-футбол.ру 14:37
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу двух стран, сообщила, что Москва и Киев могут использовать новый план при обмене удерживаемых лиц.
Военное дело вчера в 14:42
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Футбол
ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022
ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru 15:10
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Политика
В России готовы изменить правила выборов в Госдуму
Изменение правил выборов в Госдуму должно помочь получить в парламенте следующего созыва устойчивое провластное большинство — не менее 226 мест, максимум — 300.
URA.Ru вчера в 07:51
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Футбол
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 04:56
Общество
Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»
44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
Общество
Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
РИА Новости 05:24
Футбол
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего игрока в матче со «Спартаком»
Левый защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков стал лучшим игроком матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".
Газета.Ru 07:50
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17