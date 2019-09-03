Спорт

РБКРБКУмер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Хальвард Ханевольд

Трехкратный олимпийский чемпион Хальвард Ханевольд умер в возрасте 49 лет, сообщает телеканал TV2. Бывший спортсмен сборной Норвегии по биатлону был обнаружен мертвым во вторник утром у себя дома в городе Аскер.
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Умер трехкратный олимпийский чемпион по биатлону Халвард Ханеволд. Ему было 49 лет

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Трехкратный олимпийский чемпион биатлонист Ханеволд умер в возрасте 49 лет

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