Происшествия
КоммерсантъУмер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова. Стрельба на юго-западе Москвы произошла 15 июня. Ее открыл уроженец Ингушетии Ратмир Галаев.
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Общество
Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра
Сахалин.Инфо вчера в 05:26
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ 21:46
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирусом заразились еще 42 человека
Из 42 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов РФ, 6 человек - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус вчера в 21:07
Политика
Путин назвал неизбежным визит президента Украины в Россию
Руководство Украины когда-нибудь приедет с визитом в РФ, это неизбежно, но Россия подождет, заявил российский президент Владимир Путин в интервью в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос, приедет ли когда-нибудь президент Украины, кем бы он ни был, в Кремль.
Rambler News Service 08:14
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Авто
Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7%
Стоимость автомобилей за полгода выросла на 3–7% Цены на автомобили продолжают расти: с начала года по середину июня они увеличились в среднем на 3–7%.
Коммерсантъ 17:59
Происшествия
Петра Верзилова задержала полиция
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
Pravda.Ru 08:28
Общество
Вильфанд рассказал о невозможности повторения заморозков в июле
В июле россияне могут не бояться повторения заморозков.
Известия 22:20
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости вчера в 05:23
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Общество
Забайкальский край вышел на пик по коронавирусной инфекции
Забайкальский край находится на пике по коронавирусной инфекции.
Байкал24 21:58
Политика
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах
Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на прошедших парламентских выборах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:39
Недвижимость
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия 22:16
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Футбол
«Интер» обыграл «Сампдорию» в Серии А
«Интер» на своем поле в 25-м туре итальянской Серии А нанес поражение «Сампдории».
Bookmaker-ratings.ru 18:19
Общество
Путин присвоил главврачу Проценко звание Героя Труда
Отдельным указом звание Герой Труда присвоены главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, главврачу 52-й московской больницы Марьяне Лысенко, а также Марине Бахолдиной, главврачу Покровской больницы в Петербурге, Юлии Гаревской, главврачу нижегородской больницы №29, Ирине Коваль, врачу центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области.
ТВ Центр 04:52
Футбол
Главная победа российской сборной. УЕФА вспомнил матч с Голландией
21 июня 2008 года сборная России одержала историческую победу в четвертьфинале чемпионата Европы.
Спорт-Экспресс 02:45
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru 12:20
Общество
Россиянам готовят новую выплату в 10 тысяч рублей от ПФР
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде России.
Evo-rus.com 16:30
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Общество
Telegram создаст прокси-сервера для работы в КНР и Иране
Основатель Telegram Павел Дуров намерен сделать мессенджер доступнее на территории Ирана и Китая.
Газета.Ru 22:00
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Общество
Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов.
Lenta.ru 19:26
Политика
У Трампа нет долгосрочной стратегии по России и Китаю, считает Болтон
Президент США Дональд Трамп не выработал стратегию по взаимодействию с Россией и Китаем в долгосрочной перспективе, такое мнение в интервью британской газете Telegraph высказал бывший советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон.
РИА Новости 21:00