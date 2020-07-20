Общество
Вести.RuУмер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Александр Беляев родился Москве в 1949 году. Окончил МГУ по специальности географ-гидролог, позже защитил кандидатскую диссертацию. В 1998-м стал ведущим прогноза погоды на телевидении.
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Общество
Handelsblatt: топ-менеджер скандальной Wirecard скрылся в России
Издание ссылается на анонимные источники и сообщает о том, что скандально известный Марсалек якобы находится под наблюдением российской военной разведки.
REGNUM 05:20
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Футбольный клуб «Химки» получил финансовую помощь для того, чтобы команда смогла выступить в следующем сезоне РПЛ.
CT news 03:28
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
20 июля Путин принял участие в церемонии закладки боевых кораблей ВМФ в Крыму, глава государства посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи.
РБК 08:34
Наука
В Британии объявили о создании «оксфордской вакцины» против Covid-19
Вакцина против коронавирусной инфекции Covid-19, разработанная Оксфордским университетом, продемонстрировала свою безопасность и эффективность при укреплении иммунной системы человека.
Евразия Daily 10:05
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Арестованный глава региона Сергей Фургал отстранен от должности Президент России Владимир Путин отстранил от должности арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 08:38
Культура
Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Правда, своя техника безопасности при посещении все же существует. Знакомить с ней зрителей будут известные актеры.
Городовой 09:07
Происшествия
Уголовное дело против Ефремова передали в прокуратуру
RZN.info 17 июля в 11:51
Авто
Toyota представила обновлённую модель Camry
Японская компания Toyota Motor Corporation официально представила обновленную Toyota Camry 2021 модельного года для рынка Северной Америки.
Turkmenportal 18 июля в 07:24
Общество
Умер художник Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки
Умер народный художник России Виктор Чижиков, создавший образ Олимпийского мишки, сообщило издательство "АСТ Дети" на Facebook.
РИА Новости 09:50
Происшествия
Жителя Бугуруслана осудили за взятку заместителю начальника полиции
Следствие и суд установили, что мужчина лично передал заместителю начальника полиции (по оперативной работе) МО МВД России «Бугурусланский» взятку в размере 20 тысяч рублей.
56orb.ru 08:15
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Интернет
В Сеть попали данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
В общей сложности в интернете находится 1,2 терабайта данных.
Astera 06:55
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Космос
Ученые обнаружили неисчерпаемый источник воды и нефти
Астрофизики обнаружили, что межзвездное органическое вещество по своей природе является неисчерпаемым источником нефтяных компонентов и воды в космосе.
Anews 10:17
Футбол
Михайличенко уволен с поста главного тренера киевского «Динамо»
Киевский футбольный клуб "Динамо" решил не продолжать сотрудничество с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его помощниками.
Интерфакс-Спорт 08:15
Здоровье
Число тяжелобольных коронавирусом пациентов растет в Алтайском крае
По словам главы регионального Минздрава, заболевание протекает интенсивно В Алтайском крае наблюдается рост заболевших COVID-19, у которых болезнь протекает тяжелой форме, а бессимптомных пациентов, напротив, становится меньше.
АМИТЕЛ 09:53
Футбол
«Зенит» станет номинальным хозяином поля в финале Кубка России
Руководство Российского футбольного союза (РФС) определило номинального хозяина поля в финале Олимп-Кубка России между «Зенитом» и «Химками».
Матч ТВ 09:36
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Происшествия
В Чите 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой
По информации МЧС, авария произошла с микроавтобусом, следовавшим по маршруту №77. Пострадали 11 человек, среди которых двое детей.
Российская газета 10:34
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис
На днях в Виндзоре состоялась церемония бракосочетания принцессы Беатрис с ее возлюбленным Эдоардо Моцци.
Дни24 вчера в 09:30
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Авто
Появились изображения первого электрокара SsangYong
Компания SsangYong поделилась некоторыми подробностями об электрокаре: он получит капот из алюминия, позволяющий снизить общую массу и выйдет на рынок в начале 2021 года.
Тарантас Ньюс 10:37
Здоровье
Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
Космос
НАСА выплатила разработчику Orion $27 миллионов лишних бонусов
Труд 17 июля в 06:42