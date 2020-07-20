Общество

BFM.ruBFM.ruУмер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем Twitter. Последние несколько лет Александр Беляев боролся с раком.
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Задолженность "ПИК-Комфорт", по данным МОЭК, по домам в Москве превысила 770 млн руб. В этом же сообщении электросетевой компании было указано, что "по этой причине МОЭК вынуждена прибегать к крайним мерам воздействия, вплоть до введения ограничения поставки горячего водоснабжения".
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Для безопасности специалисты рекомендуют проверять журнал роутера на подозрительные активности, обновлять прошивку, отключить удаленный вход и установить сложный пароль.
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Общество

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
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В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

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В Абхазии прием туристов в любых объектах размещения производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на рекомендации санитарно-эпидемиологической службы республики.
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Общество

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В сети активно обсуждаю конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

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Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
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Напомним, что «Краснодар» уже пересекал пролив в 2017 году, но тогда подлодка шла в сопровождении кораблей британского Королевского флота.
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Александр Беляев
Географ
Советский и российский географ-гидролог, кандидат географических наук, ведущий ряда телепередач на канале НТВ. Заместитель директора Института географии РАН по научным вопросам, автор около сотни научных публикаций. Член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас».
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