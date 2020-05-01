Заместитель председателя Совета министров Крыма Павел Королёв скончался сегодня утром. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. Королев скончался сегодня утром, сказал Аксенов на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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