После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

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4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер был госпитализирован с пневмонией в субботу, 2 мая.

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