с чего всё началось

4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер был госпитализирован с пневмонией в субботу, 2 мая.

Политика Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.

Шоу-бизнес Плющенко отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram отреагировал на слухи о психическом расстройстве сына Александра. 5

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 410

Кино Премьеру «Джона Уика 4» перенесли Премьера «Джона Уика 4» была запланирована на 21 мая 2021 года. Новая дата выхода - 27 мая 2022 года. 18

Общество В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19 Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 139

Происшествия Российский грузчик разгромил продуктовый магазин после увольнения В Кемеровской области в городе Таштагол грузчик разгромил продуктовый магазин после того, как узнал о своем увольнении, передает Telegram-канал Baza На видео, снятом его коллегой, видно как мужчина скидывает со стеллажей стеклянные бутылки из алкогольного отдела. 62

Здоровье В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи вовремя выявляют заражение и оперативно начинают лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 922

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 123

Армия и оружие Эрдоган пообещал больше не терпеть нападений на турков в Идлибе Президент Турции на фоне участившихся случаев нападений на турков в районе зоны безопасности в сирийской провинции Идлиб заявил, что будет готов предпринять военные меры в случае продолжения эскалации ситуации. 4

Здоровье В США спрогнозировали 134 тыс. смертельных случаев COVID-19 к августу Число летальных случаев в результате COVID-19 в США может к августу превысить 134 тыс. Такой прогноз дали эксперты Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон в понедельник, 4 мая. 2

Происшествия В Сургуте полиция пресекла вечеринку в ресторане Девять участников закрытой вечерники в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) понесут наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД. 41

Общество Россия поставила в Гвинею отечественные тесты на коронавирус Россия направила в Гвинейскую Республику отечественные тест-системы и реагенты для проведения около 7 тыс. исследований на коронавирус нового типа.

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K

Общество Правительство запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса Информационный сервис, с помощью которого граждане РФ и представители бизнеса могут получить информацию о действующих мерах поддержки в условиях пандемии коронавируса, появился на официальном сайте российского правительства. 134

Футбол Сергей Семак рассказал о новом контракте с «Зенитом» Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал о ситуации с его контрактом с «Зенитом». Он истекает 30 июня текущего года.

Экономика Меджлис Ирана утвердил закон о деноминации валюты страны Тегеран, 4 мая 2020, 13:22 — REGNUM Законопроект, согласно которому должна быть проведена деноминация и переименование национальной валюты Ирана, принял меджлис (парламент) данной страны.

Общество В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. 1,5K