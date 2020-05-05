Общество
КоммерсантъУмер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер был госпитализирован с пневмонией в субботу, 2 мая.
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После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.РБК19:27
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