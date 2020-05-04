с чего всё началось

После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.

Гаджеты Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ больше не получат ежемесячные обновления Стоит отметить, что Galaxy S7 был представлен в 2016 году и он два года получал ежемесячные обновления, а затем еще два года обновления выходили каждый квартал, и только в прошлом месяце смартфон полностью прекратили поддерживать.

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 5,2K

Кино Крис Хемсворт намекнул на продолжение «Эвакуации» Австралийский актер Крис Хемсворт поблагодарил фанатов за поддержку фильма Эвакуация и намекнул на возможное продолжение картины. 5

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,8K

Происшествия В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 353

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1K

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,5K

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 241

Наука Канадские ученые нашли антитела для вакцины против коронавируса Антитела с помощью которых, возможно, удастся создать вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 были найдены канадскими учеными, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 3 мая во время ежедневного обращения к нации. 4

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 16

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 87

Общество Финляндия с 14 мая разрешит поездки за границу «С 14 мая будут сняты ограничения на трансграничное движение, чтобы разрешить движение на дорогах и другой необходимый трафик в шенгенском пространстве», - сообщили в кабинете министров. 8

Спорт «Гора» из «Игры престолов» дебютирует в боксе в 2021 году Исландский пауэрлифтер и актёр Хафтор Бьёрнссон, получивший известность после роли Григора «Горы» Клигана в «Игре престолов», в 2021 году проведёт дебютный боксёрский поединок.

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Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,3K

Общество В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно. 53

Гаджеты Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют. 17

Армия и оружие Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию. 17

Космос Гравитационные волны станут детекторами для поиска миллионов черных дыр в эволюции Вселенной Новое исследование подтверждает этот факт, оно же предполагает, что масса черной дыры может помочь определить историю расширения Вселенной, используя только данные гравитационных волн.