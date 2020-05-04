Общество

РБКРБКУмер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации. По словам источника РБК в компании, топ-менеджер в субботу, 2 мая, был госпитализирован с пневмонией.
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После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается
 на сайте корпорации.
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