Общество
ПРАЙМСкончался вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.
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После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.РБКвчера в 19:27
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Интерфакс вчера в 06:45
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Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина
Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
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Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США
Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них».
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По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Происшествия
Шесть человек стали жертвами пожара в частном доме в Подмосковье
RT на русском 01:13
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
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Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
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Киновселенная Человека-паука от Sony получила собственное название
Актуальные Новости 03 мая в 23:04
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Подруга американского бизнесмена и инноватора Илона Маска – певица Граймс – родила ребенка.
Профиль вчера в 23:45
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»
Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru вчера в 14:24
Здоровье
Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
"Люди не глупы" — В отличие от подавляющего числа стран Швеция не стала вводить жесткий режим карантина.
РБК 02:00
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Путин наградил Ким Чен Ына медалью
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Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
Газета.Ru вчера в 04:33
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Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына
Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте ответил на слова журналистов, заявивших, что у его сына Александра психическое расстройство.
ФАН вчера в 14:22
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Политика
Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая
Напомним, Daily Telegraph утверждала, что в досье, подготовленном разведывательным союзом «Пять глаз» («Five Eyes»: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания), Китай обвиняют в уничтожении доказательств вспышки коронавируса.
Взгляд.ру вчера в 20:53
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах
Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги».
РБК 01:27
Общество
Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае
Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Минтруде.
Lenta.ru вчера в 01:17
Происшествия
Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью
Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы.
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На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку
Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности.
ТАСС вчера в 15:58
Происшествия
В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом
Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:31
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
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Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49