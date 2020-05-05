с чего всё началось

Заместитель гендиректора корпорации "Иркут" по качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов скончался после непродолжительной болезни, сообщается на сайте компании.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,4K

Политика Зеленскому пришлось «уговорить» своего однопартийца закрыть ресторан на время карантина Как сообщали украинские СМИ, принадлежащий народному избраннику ресторан «Велюр» работал и во время карантина.

Общество Восемь российских школьников пока не смогли вернуться из США Комментируя ситуацию с российскими школьниками, которые обучаются в США «в рамках неких образовательных программ», Антонов сообщил, что «за последние дни посольство установило связь с восемью из них». 33

Происшествия В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. 7

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 177

Политика Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. 2,6K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 808

Политика Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием» Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. 214

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,2K

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». 44

Общество Россиянам рассказали об оплате нерабочих дней в мае Оплата нерабочих дней в России с 6 по 8 мая будет в обычном режиме, сообщили РИА Новости в Минтруде. 1,4K

Происшествия Пилот сгоревшего в «Шереметьево» SSJ 100 впервые дал интервью Командир экипажа самолета SSJ 100, сгоревшего в прошлом году после посадки в аэропорту «Шереметьево», Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru назвал свою версию авиакататстрофы. 153

Общество На турбазе в Саратовской области 60 человек устроили вечеринку Полиция проводит проверку по факту проведения вечеринки на туристической базе "Камбоджа" в Саратовской области, где около 60 человек устроили вечеринку во время действующего в регионе режима самоизоляции, восемь из них уже привлечены к административной ответственности. 5

Происшествия В Алтайском крае умер третий пациент с коронавирусом Третий в Алтайском крае пациент с коронавирусом скончался, за последние сутки выявлен 21 новый случай инфицирования, выписаны 26 человек, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 5

Политика Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.