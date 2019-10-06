Политика
ИзвестияУмер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
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Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине.
— Вячеслав Тимченко, российский политикКоммерсантъ 10:11
с чего всё началось
Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.РИА Новости10:13
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