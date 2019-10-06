Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине.

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