Политика

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Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
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Вячеслав Тимченко
Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине.
— Вячеслав Тимченко, российский политикКоммерсантъ 10:11
с чего всё началось

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости председатель комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.
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Российский политик
Российский политический и государственный деятель, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В 2001-2005 годы - представитель Нижегородской области в Совете Федерации, с 2005 года - Ростовской области. Депутат Государственной думы I созыва. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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