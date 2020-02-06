с чего всё началось

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания. Об этом сообщило издание Global Times на своей странице в Twitter. Ли Вэньлян был доктором Центральной больницы Уханя.

Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Технологии Samsung начала блокировать телевизоры россиян Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.

Культура Телеканал Коломойского признал, что украинцы предпочитают русский язык Телеканал украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1» признал, что украинцы предпочитают смотреть фильмы и сериалы на русском языке, а не на украинском.

Авто Новый Volkswagen Polo для России превратился в лифтбек Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volkswagen, новый Polo получит кузов «лифтбек», а крышка багажника, поднимающаяся вместе со стеклом, расширит возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.

Энергетика Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.

Политика В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения В Конституцию предложено добавить территории прямого подчинения Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас поддержал идею предусмотреть в Основном законе создание в РФ территорий прямого федерального подчинения.

Политика Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Политика В Чувашии создали новое министерство Вновь созданному министерству переданы функции в сфере промышленности и электроэнергетики, которые исполняло министерство экономического развития, промышленности и торговли.

Фигурное катание Короткую программу на первенстве России выиграли юниорки Тутберидзе Короткая программа 1. Камила Валиева — 78,50 2. Дарья Усачева — 73,77 3. Софья Акатьева — 69,22 4. Софья Самоделкина — 68,38 5. Аделия Петросян — 68,20 6. Майя Хромых — 67,68 В Саранске зрительская посещаемость переживает невиданные колебания.

Шоу-бизнес Петросян раскрыл размер своей пенсии Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.

Общество Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».

Технологии Huawei и Xiaomi решили создать конкурента Google Play Китайские гиганты Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo объединяют усилия, чтобы создать платформу, призванную конкурировать с магазином Google Play, рассказали агентству Reuters информированные источники.

Здоровье В Казахстане запретили экспорт медицинских масок Правительство Казахстана ввело запрет на экспорт медицинских масок по причине неэтичного поведения производителей.

Политика Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края Владимир Путин назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края, текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».