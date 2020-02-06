Происшествия

Вести.RuВести.RuУмер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

Врач из Уханя Ли Вэньлян, который одним из первых пытался предупредить людей о вспышке коронавируса, умер от этого заболевания. Об этом сообщило издание Global Times на своей странице в Twitter. Ли Вэньлян был доктором Центральной больницы Уханя.
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с чего всё началось
По данным китайской газеты Global Times
, 34-летний Ли Вэньлян одним из первых сообщил об эпидемии, вызванной новым видом коронавируса, после чего его обвинили в распространении ложной информации.
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