Происшествия
ТАССУмер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
Независимая газета04:45
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Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Оливер рассудит «Локомотив» - «Байер» в матче Лиги чемпионов
Бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером назначена на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между московским "Локомотивом" и леверкузенским "Байером", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Лучшие телевизоры с диагональю экрана 32-43 дюйма
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"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Авто
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В текущий период на вторичном рынке в основном встречаются варианты с 2,-литровым дизельным двигателем мощностью 149 л.с. Машина с пробегом стоит от 420 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
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Политика
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Адвокат американского президента Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине.
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
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Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок
Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".
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В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала
В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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Собянин назвал проблемы с МЦД «техническими огрешностями»
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.