Происшествия

ТАССТАССУмер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота

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Скончался второй пилот самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону

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Donday.ru05:44
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"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
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