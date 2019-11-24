Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

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