Происшествия

ТАССТАССУмер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Читать в источнике
Комментировать406

Подробнее о событии

Названа предварительная причина смерти пилота в Ростове

161.ru06:33

По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота

Независимая газета04:45

Пилот самолёта скончался после экстренной посадки в Ростове

Donnews.ru03:56

Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»

РИА Новости05:50

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС03:18

Борт «Аэрофлота» вылетел в Анапу из Ростова-на-Дону после вынужденной посадки

Интерфакс06:14

Скончался второй пилот самолета, экстренно севшего в Ростове-на-Дону

РЕН ТВ02:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Lenta.ru вчера в 18:01
Армия и оружие

В России пройдут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Новейшие гиперзвуковые противокарабельне ракеты «Циркон» пройдут очередные испытания в акватории Белого моря до конца текущего года.
Военное дело 22 ноября в 02:12
Футбол

Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Уралом»

Во время встречи 17-го тура Премьер-лиги "Урала" со "Спартаком" (0:0) фанатский сектор гостей скандировал оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы.
Российская газета 10:20
Музыка

Лобода появилась в новом клипе группы Линдеманна

Певица Светлана Лобода была замечена в новом клипе на песню Frau & Mann лидера Rammstein Тилля Линдеманна, которую исполнила его группа Lindemann.
Газета.Ru вчера в 18:52
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

Причиной станет уход General Motors из России, который планирует продать свою долю в совместном с АвтоВАЗом предприятии альянсу «Renault-Nissan», пишет журнал «За рулем».
Автоновости дня 07:04
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
Политика

В Генштабе Украине рассказали о «кошмарной» базе в Крыму

В апреле депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что Украина нанесла полуострову "ущерб" в размере более 1,5 трлн рублей.
Газета.Ru 08:59
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Армия и оружие

ЗРПК «Панцирь-С1Э» сбил беспилотники США и НАТО над Ливией

Военное обозрение 04:51
Происшествия

Экипаж затонувшего близ Одессы танкера не мог подать сигнал SOS

Вести.Ru 09:28
Культура

Директор и участник «Уральских пельменей» рассказал, обсуждается ли возвращение Светлакова в команду

URA.Ru 07:37
Происшествия

Более 20 человек погибли в результате крушения самолета в Конго

Известия 07:37
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России

Газета.Ru 10:31
Происшествия

В Москве двух подростков подозревают в избиении сверстника

Следователи задержали двух подростков, подозреваемых в нападении на 15-летнего сверстника на северо-востоке Москвы.
ТАСС 07:34
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Музыка

Финал «Детского Евровидения - 2019» пройдет в Польше

Финал международного конкурса "Детское Евровидение - 2019" состоится в польском городе Гливице в воскресенье, 24 ноября – в шоу примут участие юные исполнители из 19 стран.
Sputnik Грузия 01:04
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия вчера в 12:27
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Футбол

Роналду приступил к полноценным тренировкам

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду провёл полноценную тренировку, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Чемпионат 10:02
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service 22 ноября в 12:58
Хоккей

ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ

Московский ЦСКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 09:37
Армия и оружие

Times узнала о планах Британии существенно сократить численность армии

РБК 09:14
Политика

МИД Швеции пожаловался на страх россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде сообщила, что иностранные граждане не хотят приезжать в Швецию, так как у этой страны негативный образ за рубежом.
Pravda.Ru 22 ноября в 12:29
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Политика

Лавров заявил о следовании традиции дипломата Трояновского

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов к 75-летию института рассказал «Известиям» о том, видно ли было по Лаврову, что в будущем он станет главой МИДа.
Известия вчера в 17:45
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Газета.Ru 09:46
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Авто

Volkswagen показал крупный минивэн Viloran

Компания Volkswagen привезла на международный автосалон в Гуанчжоу новый большой минивэн Viloran.
Новые автомобили 21 ноября в 07:00
Происшествия

Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.
Газета.Ru 10:01
ещё по теме
Главное