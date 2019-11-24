Происшествия
ТАССУмер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо. Он умер, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
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По предварительной версии Airbus 320 экстренно сел из-за сердечного приступа пилота
Независимая газета04:45
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Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Общество
Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте
Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
Космос
Ученые оценили шансы найти обитаемые миры в системе Альфа Центавра
Астрофизики смоделировали орбитальные параметры экзопланет в ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра AB, и выяснили, что вряд ли эти планеты будут обитаемыми.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Транспорт
Дублер трассы Джубга-Сочи может быть построен в Краснодарском крае
Губернатор Кубани поддержал идею строительства новой автодороги и идею переноса железной дороги за пределы населенных пунктов Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал идею строительства трассы-дублера автодороги Джубга-Сочи, а также вынос железнодорожных путей за пределы населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации региона.
Футбол
«Сочи» упустил победу в матче с «Уфой»
«Сочи» в гостевом для себя поединке РПЛ не смог переиграть «Уфу», ведя в счёте.
Политика
Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
Транспорт
Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Футбол
ЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»
ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии
Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Авто
Новая Kia Optima показана официально
Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Музыка
Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске
Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Политика
ОЗХО уличили в подлоге данных о химатаке в Сирии
Как отмечается, информация о подлоге содержится в письме одного из сотрудников миссии ОЗХО, которая расследовала инцидент.
Политика
Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым
В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирийской Арабкой Республики с деловым визитом.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Здоровье
Врач объяснил слова китайского журналиста о быстром старении россиянок
Геронтолог, гериатр и кардиолог Юрий Конев прокомментировал статью китайского журналиста о том, почему в России женщины "быстро стареют".