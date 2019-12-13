Здоровье

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияУмер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Читать в источнике
Комментировать165

Подробнее о событии

В Минздраве подтвердили факт смерти ребенка, который ждал операции у Михаила Каабака

Эхо Москвы10:14

В России скончался еще один ребенок, не дождавшись трансплантации почки

Летидор07:40

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

РБК07:00

Отец умершего без новой почки ребенка связал его смерть с увольнением Каабака

Lenta.ru07:56

Более 40 трансплантаций планируется сделать в НМИЦ здоровья детей в 2020 году

ТАСС11:17

Умер один из ожидавших операции у Каабака братьев-близнецов с Сахалина

RT на русском05:18

Умер еще один ребенок, который ожидал операции у трансплантолога Михаила Каабака

Православие и Мир05:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика

Путин посетил завод двигателей автоконцерна «Камаз»

МИР 24 10:06
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Политика

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
ТАСС 10:22
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Шоу-бизнес

Певица Успенская раскритиковала Лозу за обвинения в финансировании ВСУ

Московский Комсомолец 11 декабря в 18:51
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр личного автотранспорта

Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Российская газета 06:33
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru вчера в 06:15
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
РИА Новости 09:08
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП под Пензой

ТАСС 09:07
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Футбол

Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола

RT на русском 05:58
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости вчера в 04:55
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие

Полковника ВСУ отстранили от службы за критику радикалов

Ноздрачова отстранили от обязанностей на время проведения расследования, отметили в военной службе правопорядка ВСУ, передает «Интерфакс».
Взгляд.ру 10:13
Биатлон

Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира

LiveResult.Ru 12:03
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Общество

Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём

Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.
REGNUM 09:54
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Экономика

Россия взяла у Запада кредит в $500 млн впервые с начала санкций

Россия взяла у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) кредит в $500 млн.
News.ru 02:10
Происшествия

Завершено следствие по делу о гибели в драке бывшего спецназовца ГРУ

Следователи завершили работу в рамках уголовного дела в отношении девятерых участников массовой драки в Подмосковье, где был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин.
Известия 12:02
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

В Грузии оценили потери из-за отмены прямого авиасообщения с Россией

Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что республика с июля потеряла $300 млн из-за отмены прямого авиасообщения с Россией.
Известия 08:37
Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.
Lenta.ru 10:45
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Футбол

Виллаш-Боаш сравнил свой «Порту» с порно

Бывший главный тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш сравнил свою экс-команду с порно.
Чемпионат 09:56
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста.
Lenta.ru вчера в 04:15
Экономика

Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Банк России в октябре снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Известия 05:32
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Школьница выполнила его просьбу и ушла на занятия, закрыв мужчину в квартире. После этого она позвонила матери и рассказала о "сюрпризе".
Интерфакс 08:23
Главное