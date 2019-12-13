Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Политика В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.

Политика Корреспондента НТВ не пустили на Украину Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.

Шоу-бизнес Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.

Политика США сняли санкции с нескольких российских компаний Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр личного автотранспорта Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".

Политика Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

Общество Путин поручил обеспечить медиков служебным жильём Президент РФ Владимир Путин в поручении правительству и главам регионов распорядился обеспечить медработников служебным жильём.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.

Политика Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.