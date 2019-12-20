Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался.

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР. В СКР также подтвердили личность стрелка — как ранее и сообщали СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

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