Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУмер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР. В СКР также подтвердили личность стрелка — как ранее и сообщали СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
Читать в источнике
Комментировать1475
Светлана Петренко
СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.
— Светлана ПетренкоФедералПресс 13:18

Подробнее о событии

Цветы, пули и воспоминания: как встретила Лубянка утро после стрельбы

Вечерняя Москва11:58

Пострадавший при стрельбе на Лубянке правоохранитель скончался в больнице

РИАМО10:54

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

РИА Новости10:30

Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный на Лубянке

Интерфакс10:36

Второй раненый на Лубянке умер в больнице

Газета.Ru10:32

СК: Двое правоохранителей погибли при стрельбе у здания ФСБ, еще пять человек пострадали

Агентство Москва10:30

Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

ТАСС10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Происшествия

В квартире стрелявшего на Лубянке проходят обыски

Сoтрудники прaвoохранительных оргaнов прoводят обыски в квартире мужчины, который устроил cтрельбу на Большой Лубянке вечером 19 декабря.
Известия вчера в 20:06
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

«Хищные птицы» возглавили рейтинг самых ожидаемых фильмов 2020 года, составленный крупнейшим профильным сайтом IMDB.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество

Кемеровский губернатор наградил жену медалью «За служение Кузбассу»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил свою жену Анну Цивилеву медалью «За служение Кузбассу».
Инфо24 08:59
Здоровье

Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний

Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Российская газета 18 декабря в 04:31
Политика

Трамп подписал оборонный бюджет с санкциями против России

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу, 20 декабря оборонный бюджет на 2020 год, передает телеканал Fox News.
Известия 20:06
Экономика

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к певцу Филиппу Киркорову и постановил выставить на торги квартиру артиста.
РИА Новости 18 декабря в 21:16
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал сестру Жанны Фриске

Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
WomanHit.ru 05:40
Хоккей

Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ

РИА Новости 08:09
Политика

Россия выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия выплатит "Нафтогазу Украины" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Здоровье

Депутат Госдумы РФ Александр Петров побывал в ЕАО с рабочим визитом

Член комитета по охране здоровья посетил медицинские учреждения и оценил подготовку будущих специалистов, сообщает интернет-газета «Время Биробиджан@» со ссылкой на управление по внутренней политике ЕАО.
Время Биробиджана 19:13
Общество

Лукашенко сообщил о концептуальной договоренности с Россией по газу

Решено, что в 2020 году Белоруссия купит у России 20-22 млрд кубометров газа и 24-25 млн тонн нефти, уточнил Лукашенко.
Газета.Ru 14:38
Кино

Вышел трейлер новой картины с Эмми Адамс под название «Женщина в окне»

Piter.tv вчера в 15:54
Наука

Грипп снижает риски заболевания простудой

Оказалось, что грипп снизил шансы людей заболеть простудой.
Ридус 18 декабря в 03:38
Политика

Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Украина.ру вчера в 05:56
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Культура

Барнаулец дошел до финала шоу «Открытый микрофон» на ТНТ

Аргументы и Факты - Алтай 04:15
Футбол

Клопп: «„Фламенго“ приехал с приказом победить и вернуться героем, а нам сказали оставаться дома и играть в Кубке лиги»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед финалом клубного чемпионата мира пожаловался на ситуацию с Кубком лиги.
Евро-футбол.ру 08:47
Футбол

Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
RT на русском 15:52
Здоровье

Глава Крыма восхитился уровнем открытости Путина на пресс-конференции

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвёл итоги большой пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Krym.News 01:35
Армия и оружие

Испытания российского фрегата вызвали радиопомехи в Норвегии

Министерство обороны Норвегии считает испытания российского фрегата "Адмирал флота Касатонов" причиной радиопомех в северных регионах страны, сообщает Aftenposten.
Газета.Ru 18:49
Технологии

Bloomberg узнал о работе Apple над спутниками для беспроводной связи

Apple создала секретную команду для разработки спутников и связанной с ними технологии беспроводной передачи данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с проектом.
Ведомости 12:20
Шоу-бизнес

Беременная плюс-сайз модель Эшли Грэм снялась обнаженной

32-летняя американская плюс-сайз модель Эшли Грэм готовится впервые стать мамой: она решилась на фотосессию на позднем сроке беременности.
Газета Metro 10:19
Общество

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Авто

Mercedes может сократить линейку AMG из-за новых эконорм

Специалисты издания Financial Times предполагают, что в 2020 году Daimler может ощутимо сократить линейку AMG.
Тарантас Ньюс вчера в 12:27
Футбол

Артета стал главным тренером «Арсенала»

Спорт-Экспресс 09:04
Армия и оружие

Эффективность российских С-400 в Турции вызвала негодование США

Российские зенитные ракетные комплексы С-400, закупленные Турцией, способны успешно закрывать небо от американских истребителей F-16, показало тестирование, проведённое в конце ноября в Анкаре.
News.ru 08:47
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня вчера в 12:05
Происшествия

В ГСЧС Одесской области сменилось руководство после пожара в колледже

В одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 ноября произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек, 30 пострадали.
РИА Новости 16:37
Политика

Трамп потребовал немедленный процесс по импичменту в Сенате

Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов незамедлительно рассмотреть процесс импичмента, инициированный нижней палатой Конгресса.
Телеканал 360° вчера в 20:30
Происшествия

Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании 349 детей

Врач-хирург Жоэль Ле Скуарнек, чей трудовой стаж составляет почти 30 лет, подозревается в изнасиловании и сексуальных домогательствах над 349 детьми.
РБК 17:16
ещё по теме
Главное