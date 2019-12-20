СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.

«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР. В СКР также подтвердили личность стрелка — как ранее и сообщали СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Происшествия Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.

Общество Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.

Происшествия Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.

Происшествия Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Политика Путин высказался о резолюции Европарламента о Второй мировой На встрече лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», передает ТАСС.