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КоммерсантъУмер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
«В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался»,— говорится в сообщении СКР. В СКР также подтвердили личность стрелка — как ранее и сообщали СМИ, им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
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СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.
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