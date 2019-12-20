СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК. Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации.

Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице

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