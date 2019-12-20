Происшествия
ТАССВторой раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице
"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК. Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации.
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СКР продолжает расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, совершенного у здания ФСБ.
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Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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ФСБ подтвердила гибель одного человека при стрельбе на Лубянке
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На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
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Россия и Украина подпишут пятилетний контракт по газу до Нового года
Подписание пятилетнего контракта на транзит газа из РФ через Украину ожидается до Нового года.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
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Старшая дочь Ивана Урганта показала нового бойфренда
Иван Ургант, счастливый в браке с Натальей Кикнадзе, считает старшую дочь жены от первого брака Эрику – родной.
Политика
Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
С 1 января 2020 года вступят в силу 5 новых законов, которые очень огорчат российских автовладельцев.
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Анкара ударит по Вашингтону ответными санкциями, если США введут рестрикции против газопровода "Турецкий поток", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Помпео и Маас обсудили санкции по «Северному потоку — 2»
Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили в пятницу в ходе телефонного разговора ряд вопросов, включая грядущее введение США санкций в отношении подрядчиков "Северного потока-2", следует из заявления, распространенного пресс-службой госдепартамента США.
Общество
Суд в Москве подтвердил приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар
Московский областной суд по итогам заседания 19 декабря оставил без изменений приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, осуждённой на 7,5 года лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Армия и оружие
Узбекистан получил первый российский вертолёт Ми-35М
Россия начала поставки Минобороны Узбекистана транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, первый вертолет уже принят на вооружение одной из воинских частей ВВС республики.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Здоровье
Госдума расширила федеральный перечень редких заболеваний
Федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из бюджета РФ, будет расширен.
Происшествия
Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Происшествия
Похищенного младенца нашли спустя 55 лет
В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в уверенном плюсе
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали позитивный настрой, держась у рекордных уровней.
Общество
Путин рассказал о росте реальных доходов граждан
Власти продолжат работу в этом направлении, рассказал президент России Владимир Путин в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции, проходящей в четверг, 19 декабря, в столичном Центре международной торговли.
Общество
МВД предлагает повысить штрафы за превышение скорости
Министерство внутренних дел России предлагает увеличить штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час.
Футбол
Сёмин ответил Губерниеву по поводу получения награды «Серебряная лань»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который выразил несогласие с тем, что наставник железнодорожников стал лауреатом премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».
Общество
Эндокринолог объяснила, как окончательно избавиться от жира на животе
Часто основной причиной трудностей в потере лишнего веса является медленный метаболизм, пояснила эндокринолог Центра метаболического здоровья и потери веса в США Элизабет Лоуден.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Экономика
В России вырастут розничные цены на водку и коньяк
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 г. увеличится с 215 до 230 руб. за 0,5 л, на коньяк – с 388 до 433 руб. за 0,5 л, на бренди – с 307 до 315 руб. за 0,5 л, говорится в приказе Минфина, размещенном на федеральном портале проектов правовых актов.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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Роскачество назвало лучшие игристые вина
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Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Политика
Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин поддержала законопроект о выходе страны из ЕС. Британия покинет Евросоюз 31 января с соглашением Бориса Джонсона.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).