Коронавирус
RT на русскомУмер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы
Камба-лама (верховный лама) Тувы Джампел Лодоя, госпитализированный с коронавирусом, умер. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол.
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Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе
Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
Политика
Путин рассказал о беспрецедентном шаге властей из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса власти России пошли на беспрецедентный шаг, который рекомендовали специалисты: ввели нерабочие дни.
Lenta.ru 10:09
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета вчера в 09:37
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Здоровье
Составлен топ-5 опасных препаратов из домашней аптечки
Четвертое место в рейтинге самых опасных препаратов домашней аптечки занимает аспирин.
iReactor 02:59
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
Футбол
Игрок «Сочи» ответил на критику за празднование гола в ворота «Ростова»
Полузащитник "Ростова" Никита Колдунов прокомментировал критику в свой адрес за празднование гола в ворота "Ростова" Ранее основной состав "Ростова" ушел на карантин из-за заражения шестерых игроков.
РИА Новости 10:07
Гаджеты
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с AMD
Компания Intel схитрила при сравнении своих процессоров с разработкой AMD.
Дни24 10:12
Здоровье
Медики Зауралья удостоены наград президента
За вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность и героизм президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова Наталью Крец.
За облаками вчера в 04:21
Политика
Обнародована вторая часть разговоров Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть записей телефонных разговоров, предположительно, украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом в 2016 году, где они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
Газета.Ru вчера в 09:04
Политика
Путин назвал основное условие вступления в силу поправок к Конституции
В ходе обращения к россиянам глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что поправки в Конституцию России приобретут силу лишь в том случае, если граждане страны их поддержат.
Журналистская правда 11:01
Политика
Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО
Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Политика
Путин заявил о необходимости «дожать, додавить» коронавирус
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит «дожать, додавить» инфекцию.
РБК 10:58
Гаджеты
Массовая проблема со смартфонами Samsung: их экраны позеленели
Как пишет источник, пользователи из США, Европы и Индии массово сообщают на форумах о проблемах со смартфонами Samsung – преимущественно недавними флагманами Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S9 и Galaxy Note 10 Lite.
iXBT.com 09:03
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Футбол
Футбольный агент: «Бариновым серьезно интересуются клубы из Германии»
Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов находится в сфере интересов немецких клубов.
Матч ТВ 10:04
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Здоровье
Губернатор наградил трех главврачей почетными знаками
За большой вклад в развитие здравоохранения Саратовской области и организацию работы по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией Радаев наградил главврача городской клинической больницы № 2 города Саратова Наталью Бакал, главврача Саратовской городской клинической больницы № 10 Людмилу Максимову и главврача перинатального центра Нику Попову.
Версия-Саратов 10:46
Экономика
Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
Вести.Ru 08:02
Футбол
Хавбек «Динамо» Каборе находится в больнице из-за коронавируса
Заболевший коронавирусом полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе находится в больнице.
Газета.Ru 07:35
Шоу-бизнес
Домогарова затравили после отказа выступать перед критиками Ефремова
Актера Александра Домогарова затравили за резкое высказывание о критиках Михаила Ефремова после скандального ДТП.
Экономика сегодня 08:56