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Футбол «Шинник» и «Урал» сыграют в Кубке России без зрителей Четвертьфинальный матч Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" пройдет без зрителей.

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