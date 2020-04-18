Коронавирус

ИзвестияИзвестияДепутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни. О смерти замглавы фракции «Единая Россия» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — цитирует чиновника телеканал «360».
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Андрей Воробьев
Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"
— Андрей Воробьев, российский политикТК Звезда 09:20
с чего всё началось
Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте
", причиной смерти Ивана Жукова стала коронавирусная инфекция.
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Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер из-за коронавируса

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:54, Ашберн
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