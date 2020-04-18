Коронавирус
ИзвестияДепутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни. О смерти замглавы фракции «Единая Россия» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — цитирует чиновника телеканал «360».
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Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"
— Андрей Воробьев, российский политикТК Звезда 09:20
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В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.
Российская газета вчера в 22:00
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Коммерсантъ 16 апреля в 16:09
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
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Lenta.ru вчера в 13:40
Общество
Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков
По словам Лысенко, уже были попытки хакерских атак на систему, и они сразу же были пресечены.
Вести.Ru 08:23
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Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
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Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта
Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.
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OAnews вчера в 01:20
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
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ТАСС вчера в 12:50
Общество
Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса
Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий паспорта и водительские удостоверения.
Моя Москва.онлайн 07:47
Общество
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РИА Новости 05:46
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать
Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, и в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать.
News.ru 09:28
Общество
Сезон для внутреннего туризма в Турции может начаться в конце мая
Туристический сезон в Турции для жителей республики может начаться в конце мая.
ТАСС 09:24
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Николай Гуляев Фото: © РИА Новости / Д. Чернов Титулы: чемпион СССР-1956 и 1958, обладатель Кубка СССР-1958 Процент побед: 59 Вклад в историю: четвертый тренер в истории "Спартака" по числу побед и титулов Сменив Соколова, на второй год вернул команду на первое место, а еще через пару лет сделал золотой дубль.
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Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски.
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
REGNUM вчера в 07:19
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
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Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Общество
Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем
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RT на русском 06:03
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
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Адвоката экс-министра Абызова заподозрили в крупном мошенничестве
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Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об уходе Андре Шюррле, которого «красно-белые» не стали выкупать у дортмундской «Боруссии».
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Общество
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Общество
Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor вчера в 09:01
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Химический анализ по делу MH-17 показал ошибку следствия Нидерландов
Как пишет издание «ПолитРоссия», следствие по делу о крушении рейса MH-17 зашло в тупик.
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Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос 16 апреля в 08:14
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46