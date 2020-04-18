с чего всё началось

Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"

Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни. О смерти замглавы фракции «Единая Россия» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — цитирует чиновника телеканал «360».

Общество Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 91

Политика Владимир Путин отложил военный парад Глава государства поручил министру обороны, руководителям других силовых ведомств и органам власти всех уровней «изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах» и отложить «все массовые, публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы», включая акцию «Бессмертный полк». 2,8K

Общество Хакеры атаковали сервис для оформления пропусков По словам Лысенко, уже были попытки хакерских атак на систему, и они сразу же были пресечены. 1

Общество Елизавета II впервые попросила отметить ее день рождения без салюта Королева Великобритании Елизавета II попросила отменить торжественный орудийный салют в честь своего 94-го дня рождения, передает BBC со ссылкой на правительственного чиновника.

Общество Нобелевский лауреат заявил об искусственном происхождении коронавируса Лауреат Нобелевской премии 2008 го года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. 874

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 1,5K

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон призналась, что дети мешают ей работать Кейт Миддлтон, которая вместе с принцем Уильямом находится на домашнем карантине, рассказала, что им много времени приходится проводить у компьютера, также они часто звонят родным и близким, и в благотворительные фонды, которые курируют, однако трое детей периодически мешают им работать. 3

Футбол Карпин, Романцев, а кто еще? 10 лучших тренеров в истории «Спартака» Николай Гуляев Фото: © РИА Новости / Д. Чернов Титулы: чемпион СССР-1956 и 1958, обладатель Кубка СССР-1958 Процент побед: 59 Вклад в историю: четвертый тренер в истории "Спартака" по числу побед и титулов Сменив Соколова, на второй год вернул команду на первое место, а еще через пару лет сделал золотой дубль.

Экономика ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. 884

Общество Роспотребнадзор ответил на слова Лукашенко о качестве тест-систем Роспотребнадзор с февраля передал Белоруссии 14 тыс. тест-систем для диагностики коронавируса, с их помощью были выявлены первые заболевшие в этой стране, сообщили в российском ведомстве в ответ на слова белорусского президента Александра Лукашенко о качестве российских тестов. 842

Футбол Кутепов высказался об уходе Шюррле из «Спартака» Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением об уходе Андре Шюррле, которого «красно-белые» не стали выкупать у дортмундской «Боруссии».

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 418

Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 760