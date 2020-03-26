Коронавирус

ТАССТАССУмер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.
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Актер Марк Блум, известный ролями в фильмах «Крокодил Данди» и «Свидание вслепую», скончался от осложнения коронавируса, сообщает издание Daily Mail
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