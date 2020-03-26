с чего всё началось

Американский актер Марк Блум, сыгравший в фильмах "Отчаянно ищу Сьюзэн" (Desperately Seeking Susan, 1985) и "Крокодил Данди" (Crocodile Dundee, 1986), умер на 70-м году жизни от осложнений, возникших в результате болезни, вызванной коронавирусом нового типа.

Политика Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

Общество Как оплатят нерабочую неделю в марте В связи с указом президента РФ Владимира Путина о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля Минтруд разработал рекомендации для работников и работодателей и опубликовал их на своём официальном сайте.

Экономика Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы ЦБ подчеркивает, что во время нерабочих дней на следующей неделе банки должны в обычном режиме обеспечить операции по выдаче денег юрлицам — на выплаты зарплат и выплат социального характера.

Общество Путин предложил ввести ипотечные каникулы для россиян Президент России Владимир Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для россиян, чей доход упадет более чем на 30%.

Общество МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Политика В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.