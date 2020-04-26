Коронавирус
РИА НовостиУмер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Коммерсантъ вчера в 13:49
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Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
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Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
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Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
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Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики.
Государственные Вести 24 апреля в 10:12
Авто
Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90
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Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
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Екатеринбург, 25 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 33 случая COVID-2019.
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Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Армия и оружие
Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО
После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня вчера в 13:50
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
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Курганская область приостановит продажу алкоголя
Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
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Армия и оружие
Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье
Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42