Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиУмер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Скончался белгородский врач, инфицированный коронавирусом

Мир Белогорья07:42

В Горбольнице № 2 Белгорода умер врач онкодиспансера

Белгородские новости05:46

В Белгороде умер врач областного онкологического диспансера

БелПресса07:32

В Белгородской области умер врач, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию

Fonar.tv05:50

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

РИА Новости07:33

В Белгороде умер врач-онколог с подтвержденным COVID-19

МОЁ! Оnline Белгород06:22

Врач-онколог с предварительно подтверждённым COVID-19 умер в больнице Белгорода

Бел.Ру05:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
181
Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
53
Армия и оружие

Предварительные испытания РСЗО «Ольха-М» завершились на Украине

На Украине завершились предварительные испытания ракетной системы залпового огня «Ольха-М», сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны государства Алексей Данилов.
Взгляд.ру вчера в 08:03
10
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
939
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
46
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Футбол

«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина за вечеринку во время карантина

Итальянский форвард устроил частную вечеринку с девушками во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Bobsoccer 07:37
1
Происшествия

Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы

Известия вчера в 21:33
640
Армия и оружие

Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин

REGNUM 10:02
Экономика

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
279
Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
2,8K
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
1,7K
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
220
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
1,7K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
108
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Банк России отметил, что регулятор перешел в область мягкой денежно-кредитной политики.
Государственные Вести 24 апреля в 10:12
1,4K
Авто

Volvo расширила базовую комплектацию Volvo XC90

1 мая 2020 года российские дилеры Volvo начнут прием заказов на флагманский внедорожник Volvo XC90 2021 модельного года в обновленной базовой комплектации.
Автоновости дня 24 апреля в 05:08
22
Общество

Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций

По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
138
Общество

Швейцария превратила гору Маттерхорн в символ солидарности с Россией

Вести.Ru 06:27
Здоровье

В Свердловской области подтверждено ещё 33 случая COVID-2019

Екатеринбург, 25 апреля 2020, 14:02 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено ещё 33 случая COVID-2019.
REGNUM вчера в 07:02
41
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
123
Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

После ряда модификаций самолет стал учебно-боевым, а в НАТО его назвали "маленьким кошмаром".
Экономика сегодня вчера в 13:50
43
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
6K
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
512
Общество

Курганская область приостановит продажу алкоголя

Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб.
Газета.Ru 09:23
231
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
736
Здоровье

Нижегородская область закупила 750000 масок и 50000 костюмов

В Нижегородскую область поступила крупная партия средств защиты - 750 тысяч масок и 50 тысяч костюмов, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Бизнес News. Время зарабатывать 05:14
51
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Армия и оружие

Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье

Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва 24 апреля в 10:20
898
Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
3,1K
ещё по теме
Главное