Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУмер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.
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Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте
", причиной смерти Ивана Жукова стала коронавирусная инфекция.
ТАСС08:10

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:27, Ашберн
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Центробанк обещает не укреплять рубль

В Центробанке решили отказаться от мер укрепления курса национальной валюты в период грядущего кризиса.
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Минздрав Башкирии осудил поступок врачей, сбежавших из больницы

Ранее в пресс-службе судебного департамента региона сообщали, что семь человек сбежали из закрытой на карантин по коронавирусу Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись повторных результатов анализов на инфекцию.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении поправок в государственный бюджет на 2020 год, которые нацелены на борьбу с распространением в стране нового коронавируса и сглаживание экономических последствий карантина.
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Псковское агентство информации 16 апреля в 12:49
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Происшествия

Человек погиб в ДТП с участием автобуса на западе Москвы

На Кутузовском проспекте в Западном административном округе Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai и автобуса.
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«Витебск» обыграл брестское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии

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Максим Галкин раскритиковал Ксению Собчак за нападки на россиян

В пример Галкин привел литературный баттл, который он устроил совместно с критикуемой Собчак Ивлеевой.
Наша версия 10:34
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Власти Москвы объяснили обновленные правила использования пропусков

Департамент транспорта правительства Москвы в своем Telegram-канале разместил подробную инструкцию, в которой разъясняются правила пользования электронными пропусками при помощи социальных карт и транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».
РБК 11:02
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Неизвестные избили врача и водителя скорой помощи в Кировской области

В Кирово-Чепецке неизвестные избили приехавших на вызов врача и водителя скорой помощи.
Газета.Ru 13:09
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Общество

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40 процентов

Власти Крыма отметили значительный рост количества граждан, въезжающих на полуостров.
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Общество

В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса

По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
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Космос

Извержение вулкана Анак Кракатау показали из космоса

Вулкан Анак Кракатау находится в Зондском проливе между большими индонезийскими островами Ява и Суматра.
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Более ста музыкантов 18 апреля примут участие в онлайн-марафоне «Единый мир: дома вместе» в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом.
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Здоровье

В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.
BFM.ru 12:20
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

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Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы

Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Синоптики прогнозируют теплый май на большей части России

Температура выше нормы ожидается в мае на большой части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, западе Краснодарского края и в Крыму.
ТАСС 10:56
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Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские права граждан РФ, срок которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Коммерсантъ 05:07
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Здоровье

Еще 30 случаев коронавируса выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Сусанин 08:45
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Здоровье

В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса

У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Apple презентовала новый iPhone SE — в бюджетном исполнении

Apple представила новый iPhone SE. Это уже второе поколение технологически современного смартфона, но в бюджетном исполнении.
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» рассорил россиян

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В Крыму оштрафовали более 300 граждан за нарушение режима самоизоляции

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Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте

Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому, жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок масок или респираторов.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
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Кокорин объяснил, почему проводит карантин в Санкт-Петербурге

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, что режим самоизоляции он проводит в Санкт-Петербурге.
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Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс 05:45
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