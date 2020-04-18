Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУмер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.
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Игорь Брынцалов
Иван Николаевич был энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом. Настоящий профессионал, он служил примером безграничной преданности своему делу. Его отзывчивость и компетентность снискали подлинное уважение всех, кто работал вместе с ним.
— Игорь Брынцалов, российский депутатForbes 08:19
с чего всё началось
Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте
", причиной смерти Ивана Жукова стала коронавирусная инфекция.
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