Коронавирус
RT на русскомУмер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков
Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.
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Иван Николаевич был энергичным, жизнелюбивым человеком, верным другом. Настоящий профессионал, он служил примером безграничной преданности своему делу. Его отзывчивость и компетентность снискали подлинное уважение всех, кто работал вместе с ним.
— Игорь Брынцалов, российский депутатForbes 08:19
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