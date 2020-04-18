с чего всё началось

Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.

Общество Экс-гендиректор «Детского мира» назначен президентом АФК «Система» Председатель совета директоров «Детского мира» и бывший гендиректор компании Владимир Чирахов назначен на должность президента АФК «Система».

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 560

Авто Минивэн Volkswagen Viloran полностью рассекретили Получив более 3-х метров пространства между осями, (3180 миллиметров, у кроссовера Teramont — 2979 миллиметров), Volkswagen Viloran стал самой крупной машиной, построенной на модульной платформе MQB. 2

Общество Жириновский обвинил МЧС в «преступных» рекомендациях населению Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян продолжать носить медицинские маски на улице, невзирая на последние рекомендации МЧС.

Происшествия Новикову предъявили обвинение в получении взятки Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. 1,1K

Транспорт Собянин продлил и дополнил пропускной режим Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. 2,3K

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 396

Общество Синоптики пообещали тёплую майскую погоду в России Москва, 18 апреля 2020, 13:35 — REGNUM Тёплая погода ожидается в мае на большей части европейской территории России. 94

Музыка Хэмилтон примет участие в глобальном телемарафоне Ожидается, что Хэмилтон и Бекхем выступят с обращением, чтобы выразить поддержку и медикам, которые самоотверженно сражаются с пандемией, и миллионам людей, находящимся на самоизоляции и на карантине. 5

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Общество Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода. 763

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