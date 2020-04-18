Коронавирус

RT на русскомRT на русскомУмер заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы Иван Жуков

Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в возрасте 63 лет после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила его помощница Наталья Казакова.
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Андрей Воробьев
Сегодня утром скончался, как звали его все, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение, наградить его орденом "За доблесть и мужество"
— Андрей Воробьев, российский политикТК Звезда 09:20
с чего всё началось
Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте
", причиной смерти Ивана Жукова стала коронавирусная инфекция.
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