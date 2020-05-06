Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксОт коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков). Он умер 5 мая, сообщила рабочая группа при патриархе.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Известия06:31

Главный врач Свято-Троицкой Сергиевой лавры умер от коронавируса

Московский Комсомолец06:21

Главврач Троице-Сергиевой лавры заразился коронавирусом и умер

Lenta.ru06:07

От коронавируса умер главврач Троице-Сергиевой лавры

Интерфакс06:19

Главный врач Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений при COVID-19

Росбалт06:07

Главный врач Троице-Сергиевой лавры умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАСС05:55

Главный врач Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса

Агентство Москва05:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:06, Ашберн
Политика

Путин изучит рекомендации по снятию режима ограничений

Президент Владимир Путин 6 мая проведет совещание и изучит предложения о поэтапной отмене введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Lenta.ru 03:03
889
Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова выявили коронавирус

Газета.Ru 06:31
2
Общество

Главу Омска просят принять на лечение 1500 человек из Якутии

Вестник 04:00
76
Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
1
Общество

Будущую российскую дознавательницу отчислили из института после песни про воров

В Новосибирске планировавшую стать дознавателем студентку отчислили из Сибирского института управления за клип на песню «Воровская звезда».
Lenta.ru 06:30
31
Армия и оружие

Российские военные начнут возвращаться из Италии 7 мая

Коммерсантъ 06:41
28
Общество

Россия обошла Германию по числу пациентов с коронавирусом

Россия быстро идет вперед по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:25
130
Здоровье

Риск заражения коронавирусом у больных раком оценил доктор Мясников

Врач Александр Мясников заявил, что люди, страдающие от онкологии входят в группу повышенного риска заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 04:59
47
Общество

Чиновники использовали катер МЧС для рыбалки в карантин

ИА Красная Весна вчера в 06:50
28
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета 06:23
1
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчин, жаривших шашлыки на Сенной площади

РИА Новости 06:25
662
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
127
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Экономика

Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП России на 2020 год

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за снижения цен на нефть и коронавируса, ожидается падение на 5%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний прогноз ЕК.
RT на русском 05:26
8
Политика

Гордума Нижнего Новгорода утвердила отставку мэра Владимира Панова

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода сегодня на внеочередном заседании, которое прошло в дистанционном формате, утвердили отставку мэра Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Российская газета 03:56
759
Происшествия

В Петербурге объявлен в розыск пранкер, срывавший онлайн-уроки

Санкт-Петербург, 6 мая 2020, 12:45 — REGNUM Объявлен в розыск автор YouTube-канала, в отношении которого возбуждено уголовное дело за срыв дистанционного обучения петербургских школьников во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:45
3
Здоровье

В Свердловской области у 124 медработников выявили коронавирус

На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки.
РИА Новости 06:59
Происшествия

Десятилетний томич угнал джип, чтобы прокатить сестру

Мальчик взял ключи и угнал отцовский джип, чтобы прокатиться и повеселить маленькую сестру.
Российская газета 05:33
8
Здоровье

В Челябинской области коронавирусом заразились 106 медиков

С начала пандемии коронавируса в Челябинской области заразились 106 медицинских работников, среди них — 17 врачей.
Челябинский обзор 05:59
1
Происшествия

96 новых случаев коронавируса зарегистрированы на Кубани

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в понедельник, 4 мая о 96 новых случаях заражения COVID-19 на территории региона.
Kursk.com 04 мая в 06:01
196
Общество

В Минпросвещения допустили возможность переноса ЕГЭ

27 марта Минпросвещения перенесло сроки сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса.
Известия 05:21
455
Общество

Генпрокуратура зафиксировала рост тяжких преступлений более чем на 13%

Сильнее всего выросло число тяжких и особо тяжких преступлений — на 13,5%, в то же время число преступлений небольшой и средней тяжести практически не изменилось.
РБК 06:53
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
431
Здоровье

В Саратовской области на карантин закроют еще один район

Краснокутский район Саратовской области планируют закрыть на карантин.
Регион 64 05:44
1
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением

Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
12
Экономика

Илон Маск получит от Tesla особую премию

В Tesla Маск не получает зарплату: его компенсационный пакет состоит из 20,3 миллиона опционов на акции, разбитых на 12 траншей.
Lenta.ru 04:39
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
377
Шоу-бизнес

Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов

Певица поделилась первым фото с тех пор, как шокировала всех резким похудением, а ее подруга выложила еще один снимок с праздничной вечеринки: Адель настолько прокачала силу воли, что продолжает сбрасывать вес даже в самоизоляции.
Super.ru 05:38
Энергетика

В Минэнерго назвали падение спроса на нефть в апреле беспрецедентным

Мировой спрос на нефть и нефтепродукты в апреле на пике падал почти на 30 миллионов баррелей в сутки, это беспрецедентно, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в интервью на онлайн-ресурсах Росконгресса.
РИА Новости 06:41
Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов в банках

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» оценил возможность заморозки или конвертации вкладов в российских банках в условиях нынешней экономической ситуации.
Lenta.ru 06:10
33
Главное