Коронавирус
КоммерсантъГлавврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
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Политика
Посол США сообщил об ответе Трампа на идею Путина о «ядерном саммите»
Президент США Дональд Трамп оценил предложение президента России Владимира Путина провести саммит пяти ядерных держав как «хорошее», сообщил посол США в России Джон Салливан, передает «Интерфакс».
РБК 06:29
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Фигурное катание
Трусову отчислят из «Самбо-70» в случае ухода от Тутберидзе
Директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев сообщил, что школе придется отчислить фигуристку Александру Трусову, если та покинет группу Этери Тутберидзе.
Газета.Ru 09:16
Экономика
Решетников заявил о падении экономической активности в России на 33%
Индикаторы показывают, что к концу апреля экономическая активность в России упала на 33% по сравнению с ситуацией до начала пандемии коронавируса.
Известия 09:08
Политика
Началось совещание Владимира Путина с главами регионов
Москва, 6 мая 2020, 15:13 — REGNUM Совещание президента России Владимира Путина с главами регионов в онлайн-формате началось.
REGNUM 08:13
Общество
В России 1 133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ
Порядка 1 133 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в России, из них четверо детей.
ТАСС 09:01
Общество
В Минпросвещения допустили отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения может отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников из-за пандемии коронавируса.
Профиль вчера в 09:28
Авто
Тюнинг-ателье Manhart представило свою версию Audi RS Q8
Специалисты компании смогли форсировать мощность мотора Audi RS Q8 до 900 л.с. Кроссвер Audi RS Q8 является самым быстрым и самым производительным автомобилем немецкой марки, но тюнеры постоянно находят способы увеличить его показатели.
Тарантас Ньюс вчера в 04:36
Экономика
Поступления налогов в России в апреле сократились на 30%
Поступления налогов в РФ в апреле сократились на 30%, в основном за счет налога на добычу полезных ископаемых, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
ТАСС 09:30
Космос
Астрономы обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые выяснили, что в расположенной всего в 1000 световых годах от Земли звездной системе HR 6819, помимо двух звезд-компаньонов, которые видны невооруженным глазом, имеется еще и черная дыра — ближайшая к нашей планете.
РИА Новости 09:46
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Хоккей
Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ
В течение апреля КХЛ проводила анонимный опрос среди игроков лиги с целью выяснить, какой из тренеров является главным любимчиком хоккеистов.
Metaratings 08:49
Футбол
Жена Ди Марии раскритиковала Манчестер и назвала дырой
ProstoProSport 08:06
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Париж, 6 мая 2020, 15:10 — REGNUM Предстоящая игра Assassin's Creed Valhalla не будет доступна в цифровом магазине Steam.
REGNUM 08:10
Общество
В Институте Коха предупредили о второй и третьей волне коронавируса
Немецкие медики предупредили о второй и третьей волне коронавируса, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика
Минстрой: Выдано уже 2 тысячи ипотечных кредитов под 6,5%
За весь срок реализации программы предполагается выдать будет 230 тысяч ипотечных кредитов на 13,3 млн кв.м. строящегося жилья.
Российская газета 09:37
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 04:33
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
Культура
Лещенко предложил спеть «День Победы» на разных языках 9 мая
Москва, 5 мая 2020, 10:18 — REGNUM Все желающие могут принять участие в акции «День Победы на разных языках» и 9 мая спеть знаменитую песню Давида Тухманова, заявил народный артист РСФСР Лев Лещенко.
REGNUM вчера в 03:18
Общество
Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
Экономика
Регионы освободили от платежей по бюджетным кредитам
Правительство РФ полностью освободило регионы от погашения бюджетных кредитов в 2020 году, сообщается в постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.
Вести.Ru вчера в 03:13
Наука
Орангутаны заразили недругов желанием почесаться
Калимантанские орангутаны (Pongo pygmaeus) могут заражать друг друга чесанием — точно так же, как люди начинают зевать, когда видят, как зевают другие.
N+1 07:34
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 04 мая в 05:47
Общество
В Псковской области ослабили карантинные меры
Ограничительные карантинные меры будут ослаблены с 6 мая в Псковской области согласно указу губернатора, размещенного 5 мая на сайте нормативно-правовых актов.
ИА Красная Весна 02:20
Политика
«Левада-центр» зафиксировал рекордно низкий рейтинг одобрения Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».
Ведомости 07:30