В ночь на 4 мая на 79-м году ушел из жизни митрополит Иона (Карпухин) — почетный настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Он скончался в одной из столичных больниц – по предварительной информации, от ковидной пневмонии, сообщается на сайте РПЦ.

В Москве от коронавируса умер митрополит Иона

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