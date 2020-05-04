Коронавирус
Вести.RuВ Москве от коронавируса умер митрополит Иона
В ночь на 4 мая на 79-м году ушел из жизни митрополит Иона (Карпухин) — почетный настоятель московского храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве. Он скончался в одной из столичных больниц – по предварительной информации, от ковидной пневмонии, сообщается на сайте РПЦ.
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Политика
Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»
Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
Коммерсантъ 07:09
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
РБК вчера в 23:11
Энергетика
В Польшу идет второй за последние пять дней танкер с российской нефтью
Второй за пять дней танкер с российской нефтью прибывает в Польшу.
Евразия Daily вчера в 21:35
Здоровье
Названы самые вредные привычки россиян в период самоизоляции
Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером.
Lenta.ru 00:03
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
REGNUM 06:58
Армия и оружие
Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
РИА Новости 02 мая в 11:36
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Эхо Москвы 02 мая в 06:00
Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
В Кремле рассказали, как пройдут мероприятия 9 мая с участием Путина
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие в памятных мероприятиях 9 Мая с участием президента России Владимира Путина не будет массовым.
Московский Комсомолец 07:43
Общество
Жители 82 регионов России за сутки заболели коронавирусом
Больше всего новых случаев коронавируса в России выявлено в Москве. На столицу пришлось 5795 инфицированных за сутки.
Pravda.Ru 04:13
Общество
Губернатор Кузбасса обратился к жителям региона
Губернатор уточнил, что по мнению лучших врачей Кузбасса без пропускной системы регион не справится с эпидемией.
VSE42.RU 07:02
Здоровье
48-летняя женщина стала десятой жертвой коронавируса на Дону
У умершей жительницы Зимовниковского района были сопутствующие заболевания.
Evo-rus.com 06:29
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Происшествия
В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице
Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Общество
Попова не исключает продления ограничений до июня
03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций.
Портал Поиск вчера в 10:43
Общество
Коронавирусный стационар разместят в парке «Сокольники»
Коммерсантъ 05:58
Политика
Россию обвинили в попытках украсть данные о коронавирусе у Британии
Как пишет таблоид Daily Mail, эти атаки власти связывают с Россией и Ираном.
Рамблер 06:57
Общество
Гимнастка Солдатова показала возможности своего тела
Чемпионка мира по гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором продемонстрировала свою невероятную растяжку.
Слово и Дело 05:47
Здоровье
В Астраханской области ещё 31 человек заболел коронавирусом
Как сообщается, за сутки количество заболевших прибавилось на 31. Всего за период эпидемии выздоровел 101 человек, 5 человек умерли.
Южная Волна 05:26
Авто
Составлен рейтинг самых дешёвых автомобилей в 2020 году
Специалисты портала CarsWeek.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей и составили актуальный рейтинг самых дешевых автомобилей в России по состоянию на 1 мая 2020 года.
Тарантас Ньюс 01 мая в 13:35
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина
Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса на Украине будут действовать до 11 мая, но уже на этой неделе начинается подготовка к выходу из карантина, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский.
Интерфакс 05:41