Коронавирус

РБКРБКУмер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.
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Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус.
РИА Новости09:53

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Скончался госпитализированный с подозрением на коронавирус муфтий Ингушетии

Интерфакс10:15

Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК10:09

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ10:16

Умер возможно заражённый коронавирусом муфтий Ингушетии

News.ru10:11

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Газета.Ru10:17

СМИ сообщили о смерти заражённого коронавирусом муфтия Ингушетии

Говорит Москва09:59

Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

РИА Новости09:53
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
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