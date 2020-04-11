Коронавирус
РБКУмер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.
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с чего всё началось
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус.РИА Новости09:53
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