Коронавирус

РБКРБКУмер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице. Об этом РБК сообщил врио председателя правительства Республики Ингушетия Владимир Сластенин.
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Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов скончался в больнице в субботу, первичный тест подтвердил у него коронавирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее источник сообщал, что муфтий республики был госпитализирован в больницу, у него подозревают коронавирус.
РИА Новости09:53

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Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

РБК10:09

Муфтий Ингушетии с положительным тестом на COVID-19 скончался в больнице

Газета.Ru10:17

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ10:16

Умер возможно заражённый коронавирусом муфтий Ингушетии

News.ru10:11

Скончался госпитализированный с подозрением на коронавирус муфтий Ингушетии

Интерфакс10:15

СМИ сообщили о смерти заражённого коронавирусом муфтия Ингушетии

Говорит Москва09:59

Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

РИА Новости09:53
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
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Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
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Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

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Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
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Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
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Армия и оружие

Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
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Общество

Городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию города

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Известия 02:38
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске

В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
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Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина

Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
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Белоруссия отказалась от российских тестов на коронавирус

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В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
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В Москве уточнили, кто может выходить на работу во время самоизоляции

В период самоизоляции в Москве выходить на работу могут специалисты предприятий, деятельность которых невозможно приостановить.
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Песков заявил, что здоровье Путина отменное

Песков отметил, что Путин, переключившись на формат видеоконференций, также проводит отдельные встречи очно.
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Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Челябинской области

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области увеличилось до 42 человек.
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Греция назвала дату начала туристического сезона

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В Call of Duty: Warzone играют уже более 50 млн человек

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Масштабную дезинфекцию в Астрахани проведут военные

В Астрахани проведут масштабную дезинфекцию. Для этого в наш город специально пригласили военных.
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В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

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