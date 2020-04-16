Коронавирус
Газета.RuОт коронавируса умер режиссер Александр Радов
На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — указано в сообщении организации в Facebook.RT на русском19:03
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Коронавирус забрал Александра Радова – яркого обозревателя «Комсомолки» эпохи перестройки
Комсомольская правда18:30
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Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний вчера в 11:04
Общество
МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса
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Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Экономика
ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии
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ТАСС 22:02
Здоровье
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Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
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Znak.com 11:14
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Наука
Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
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Шоу-бизнес
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Общество
В Кузбассе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
В Кузбассе выявлено ещё 4 случая заражения коронавирусом.
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Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News 09:31
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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«Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС
"Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.
Российская газета 22:32
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Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»
Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
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Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Культура
В Италии умерла звезда сериалов «Спрут» и «Элен и ребята»
Радио Комсомольская правда 21:58
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
Ведомости 13:46
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb 18:01
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51