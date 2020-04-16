Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОт коронавируса умер режиссер Александр Радов

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — указано в сообщении
 организации в Facebook.
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