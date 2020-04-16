с чего всё началось

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.

Общество МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. 75

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 301

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 549

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 2

Наука Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 43

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 74

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман. 5,5K

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 507

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,6K

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС "Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 250

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 365