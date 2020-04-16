Коронавирус

РБКРБКУмер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде.
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Больше, чем любовь. Ушел Саша Радов

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Режиссер документального кино Александр Радов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

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После заражения коронавирусом умер режиссер Александр Радов

Комсомольская правда15:00

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ru15:18

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Вести.Ru15:15

Умер режиссер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом

Интерфакс15:35

От коронавируса умер продюсер Александр Радов

Российская газета14:57
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Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию

Газета Кемерова вчера в 14:13
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Футбол

Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу

Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа 06:32
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Общество

В США выявлено свыше 650 тыс. человек, зараженных коронавирусом

Вашингтон, 16 апреля 2020, 23:28 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом перевалило в США за отметку в 650 тыс. человек, сообщает 16 апреля сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране и в мире.
REGNUM 16:28
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Наука

В РНК листерии обнаружили механизм ее патогенности

Listeria monocytogenes под микроскопом / ©ru.wikipedia.org Во-вторых, в РНК нашли механизм, помогающий листерии процветать в чужих клетках.
Naked Science 14 апреля в 06:29
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Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Общество

В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами

В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу.
ГЛАС.RU 17:59
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Общество

280 нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье в четверг

В округах Подмосковья в четверг прошли совместные рейды сотрудников Госадмтехнадзора региона и полиции, выявили 242 физических лица, нарушивших режим самоизоляции, и 38 юридических лиц, которые нарушили запрет на деятельность, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.
РИАМО 14:47
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Общество

«Аэрофлот» запросил разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк

Авиакомпания «Аэрофлот» запросила разрешение на рейс Москва—Нью-Йорк на 17 апреля, сообщили в посольстве США в России.
Коммерсантъ 12:51
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Общество

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
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Армия и оружие

Украина запустила дрон-камикадзе

Украинский барражирующий боеприпас «Гром» прошел очередной этап летных испытаний.
Рамблер вчера в 07:05
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости 11:56
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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Общество

Стала известна предварительная дата вывозного рейса из Непала в Москву

Москва, 17 апреля 2020, 00:54 — REGNUM Авиарейс по вывозу граждан России из Непала в Москву предварительно намечен на 20 апреля, говорится в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ для информирования российских граждан по эвакуационным рейсам.
REGNUM 17:54
Происшествия

ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.
Ведомости 08:26
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Наука

Возможным переносчиком коронавируса признали собак

Live24 01:19
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Раскрыт актерский состав седьмого сезона «Сватов»

Одной из главных интриг седьмого сезона для поклонников «Сватов» оставался ответ на вопрос, смогут ли они увидеть в новых сериях всех полюбившихся актеров.
Стерлеград 14 апреля в 07:50
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Минское «Динамо» обыграло «Неман» в чемпионате Белоруссии

Вести.Ru 15:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Авто

УАЗ продолжает сертификацию «Русского Прадо» от УАЗ

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Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве

Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС.
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Общество

Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков

Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы.
РБК 11:04
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Экономика

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния.
Интерфакс 13:09
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Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета 08:11
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Футбол

Леонид Федун заявил о катастрофическом падении зарплат футболистов

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун в интервью агентству ТАСС прокомментировал ситуацию с зарплатами футболистов на фоне паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.
Piter.tv 08:04
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