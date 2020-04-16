Коронавирус
РБКУмер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов
Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде.
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с чего всё началось
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — указано в сообщении организации в Facebook.RT на русском19:03
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Коронавирус забрал Александра Радова – яркого обозревателя «Комсомолки» эпохи перестройки
Комсомольская правда18:30
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Наука
Вероятным переносчиком коронавируса признали собак
ToDay News Ufa вчера в 05:16
Футбол
Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа
УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов на 29 августа из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Телеканал Санкт-Петербург 15:15
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК 17:00
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец 20:08
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом.
Российская газета 16:40
Общество
Въезд и выезд ограничили в четырех селах Забайкалья из-за COVID-19
В селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселке Ага Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского района с 17 апреля введен карантин в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Чита 21:01
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП
В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва 11:51
Космос
Общая теория относительности вновь прошла проверку
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.
Ин-спейс.ру 03:00
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Футбол
«Арсенал» снизит зарплаты игрокам на 12,5% в течение года
Большинство игроков согласились на снижение доходов на 12,5% в месяц.
Чемпионат 20:45
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Что разрешено, а что запрещено на бессрочном карантине в Свердловской области
Разбираемся, что теперь можно, а что нельзя делать жителям Среднего Урала.
URA.Ru 12:30
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка в эфире телеканала «Россия 24».
Ведомости 11:36
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Здоровье
В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом
«В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру».
Доктор Питер вчера в 04:41
Здоровье
Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям.
РЕН ТВ 19:26
Политика
Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом
Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
Новые Известия 10:18
Спорт
Тренер российских гимнасток Толкачева дисквалифицирована на 4 года
Тренер по художественной гимнастике Дарья Толкачева дисквалифицирована на 4 года за отказ от прохождения допинг-проверки в 2019 году.
МонаВиста 13:19