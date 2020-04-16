с чего всё началось

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде.

Футбол Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа УЕФА предлагает перенести финал Лиги чемпионов на 29 августа из-за коронавируса. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Армия и оружие США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите. 941

Общество Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. 2

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 3

Общество Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Общество Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 338

Общество Въезд и выезд ограничили в четырех селах Забайкалья из-за COVID-19 В селах Цаган-Челутай, Бильчиртуй, поселке Ага Могойтуйского района и поселке Ясная Оловяннинского района с 17 апреля введен карантин в связи с риском возникновения очагов распространения коронавирусной инфекции.

Общество Мединский исключен из совета Фонда кино Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино. 15

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 108

Космос Общая теория относительности вновь прошла проверку Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые смогли показать, что звезда, обращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути, двигается в точном соответствии с предсказаниями Общей теории относительности Альберта Эйнштейна. 2

Экономика В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 521

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Общество В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице. 1

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Здоровье В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом «В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру». 2

Здоровье Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус Иммунная система человека при коронавирусе в ряде случаев может выдавать повышенную реакцию. Это способно привести к осложнениям. 4