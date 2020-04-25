с чего всё началось

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Белошицкий умер после заражения коронавирусом. Об этом сказано на странице медучреждения во «ВКонтакте». Российский медик работал с инфицированными пациентами.

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе на вертолетной площадке месторождения "Русское". 18

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 142

Кино В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник» В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко. 53

Экономика Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды, сообщается на сайте кабмина. 10

Общество Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку "Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства. 201

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 555

Общество Депутат сочинского горсобрания умер от коронавируса Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил о смерти депутата городского собрания Сочи Константина Гергишана.

Шоу-бизнес Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Радиостанция пока не прокомментировала кончину главреда. Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора.

Общество Кампания по сдаче ОГЭ может пройти с 1 июня по 31 июля Кампания по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) может начаться 1 июня и завершиться 31 июля.

Религия Патриарх Кирилл направил гуманитарную помощь в итальянскую Апулию В итальянскую область Апулия, в столице которой городе Бари находится подворье РПЦ, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн медицинских материалов. 36

Общество Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года. 133

Политика Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране. 1,8K

Наука Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19 Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно. 183