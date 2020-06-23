Коронавирус

ТАССТАССУмер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

РБК12:17

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Lenta.ru09:39

Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

РИА Новости09:52

От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

Вести.Ru09:52

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС09:40

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс10:23

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

RT на русском09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:39, Ашберн
Авто

Российский рынок покинули два кроссовера Haval

Автоновости дня 00:07
72
Технологии

В даркнете появилась база миллионов пользователей Telegram из России и Ирана

На форуме в даркнете опубликовали базу с несколькими миллионами пользователей Telegram.
Фонтанка.Ру 15:25
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело вчера в 16:05
1,5K
Происшествия

Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

РБК 15:35
17
Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
1,6K
Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
1,9K
Политика

Путин прокомментировал выход республик из состава СССР

Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
435
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
68
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 09:13
501
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку над провинциями Сувейда и Дейр-эз-Зор

«ПВО отражают вражеские атаки в небе над Тель-Сохон в провинции Сувейда и Кабажеи в Дейр-эз-Зор», — пишет агентство.
Известия 15:10
40
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости 10:51
168
Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
15
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
1,7K
Происшествия

Участник Pussy Riot Верзилов арестован на 15 суток за хулиганство

Акциониста признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначили наказание в виде 15 суток административного ареста.
REGNUM вчера в 13:04
544
Экономика

В России планируют увеличить размер пенсии по старости

ГТРК Вятка 04:59
4,1K
Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
586
Гаджеты

Apple отказалась от процессоров Intel

Компания Apple объявила на конференции WWDC о переходе на процессоры собственной разработки в компьютерах Mac.
Телеканал RTVI вчера в 15:58
6
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
Bimru.ru вчера в 08:19
3
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
547
Происшествия

Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13
36
Общество

Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях

Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
2
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
9
Шоу-бизнес

Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус

Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов.
Kazanfirst.ru вчера в 12:49
940
Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
1
Футбол

«Лестер» теряет очки в матче с «Брайтоном»

0:0 — «Лестер» теряет очки в матче с аутсайдером чемпионата.
ИА Красная Весна 14:57
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,7K
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru вчера в 12:58
23
Футбол

«Атлетико» обыграл «Леванте» благодаря автоголу Бруно Гонсалеса

Мадридский "Атлетико" переиграл валенсийский "Леванте" в матче 31-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 15:25
Технологии

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране

MobiDevices вчера в 14:00
228
Игры

10 различных пистолетов добавляется в игру The Witcher 3 новым модом

ИнфоСМИ 13:04
4
ещё по теме
Шолбан Валерьевич Кара-оол
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное