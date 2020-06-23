Коронавирус

ТАССТАССУмер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
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Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

РБК12:17

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс10:23

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Lenta.ru09:39

От коронавируса умер хамбо-лама Тувы

Вести.Ru09:52

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС09:40

Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

РИА Новости09:52

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

RT на русском09:38
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
3,8K
Общество

На Сахалине прошёл парад Победы

На главной площади Южно-Сахалинска прошёл военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 21:17
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском вчера в 01:27
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM 06:44
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Теннис

Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом

Лучший теннисист мира Новак Джокович заразился коронавирусом Лидер мирового теннисного рейтинга Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус и сел на двухнедельный карантин.
Коммерсантъ 10:42
23
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Политика

Коммунист Левченко попросил у Путина разрешения участвовать в выборах

Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо главе государства с просьбой дать согласие на свое участие в выборах главы региона, которые состоятся в единый день голосования 13 сентября.
РБК вчера в 17:00
1,2K
Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
609
Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
18
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса

Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
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Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,3K
Шоу-бизнес

Виктория Боня со слезами рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа

Недавно светская львица рассказала поклонникам, что ее экс-муж тяжело болен, при этом Виктория не смогла сдержать слез, когда говорила об этом.
Uznayvse.ru 04:04
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Политика

Трамп предложил переименовать коронавирус в «Ухань» или «Кунг-флю»

Президент США Дональд Трамп вновь намекнул на ответственность Китая за распространение коронавируса в мире и предложил переименовать COVID-19 в «Ухань» или «Кунг-флю» (flu с англ. — грипп).
Известия 21:42
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Космос

Китай успешно завершил развертывание навигационной спутниковой сети

Эхо Москвы 21:06
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
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Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Известия 21 июня в 16:11
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Армия и оружие

В Хабаровске состоялся военный парад в честь 75-й годовщины Победы

Хабаровск, 24 июня 2020, 05:54 — REGNUM Парад Победы, посвященный 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, прошёл в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.
REGNUM 22:54
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
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Авто

Ford Focus получил гибридную версию

Ford расширил линейку хэтчбеков Focus, добавив новую модификацию с мягкой гибридной силовой установкой, которая теперь доступна для заказа.
SpeedMe вчера в 05:01
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Футбол

Экс-форвард ЦСКА Жо подал в суд на японский клуб

Экс-нападающий ЦСКА Жо намерен подать иск на «Нагоя Грампус», за который выступал с января 2018 года.
Спорт-Экспресс 23:20
Кино

Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Издание The Wrap сообщает, что студия Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении к роли Бэтмена.
Культуромания 06:23
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

Выбор между бумажной и электронной трудовой продлили до конца октября

Сроки уведомления работников о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой продлены до 31 октября включительно.
Российская газета 07:28
Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН 22:46
Наука

Выявлять коронавирус по голосу учатся в Бразилии

ИнфоСМИ 14:34
4
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
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Политика

США предрекли смертоносное лето

В США нынешнее лето может стать особенно смертоносным в связи со сложившимися обстоятельствами: пандемией коронавируса, смертью чернокожего Джорджа Флойда, разногласием с полицейскими, а также президентскими выборами.
Lenta.ru 11:28
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Шолбан Валерьевич Кара-оол
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Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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