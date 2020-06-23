Коронавирус

ТАССТАССУмер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Джампел Лодой (мирское имя Апыш Сат) дважды избирался верховным ламой.
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Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

РБК12:17

Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса

Интерфакс10:23

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

Lenta.ru09:39

От коронавируса умер Камбы-лама Тувы

Вести.Ru09:52

Умер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы

ТАСС09:40

Умер заразившийся коронавирусом Верховный лама Тувы

РИА Новости09:52

Умер заболевший коронавирусом верховный лама Тувы

RT на русском09:38
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

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Общество

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Компания 10:29
Общество

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Футбол

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Газета.Ru 13:55
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Общество

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Общество

Какие ограничения оставил в силе губернатор Самарской области

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Игры

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Общество

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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
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Экономика

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
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Экономика

В России планируют увеличить пенсии по старости

ТАСС 06:58
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Политика

Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Политика

Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками

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Российская газета 08:40
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Здоровье

В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
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Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
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Происшествия

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Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума

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Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли трамвай

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РИА Новости 13:19
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Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора

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Газета.Ru 06:13
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В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате

Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
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Российский политик. Глава Республики Тыва с 18 мая 2007. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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