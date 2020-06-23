Коронавирус
ТАССУмер заразившийся коронавирусом верховный лама Тувы
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Общество
Путин объявил о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин предложил выплатить в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Компания 10:29
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Общество
Какие ограничения оставил в силе губернатор Самарской области
Стали известны детали постановления от 23 июня за подписью губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
КТВ-Луч 13:59
Игры
Слухи: хакеры взломали Stalker Online и похитили данные 1,2 млн игроков
Неизвестные хакеры взломали многопользовательский шутер Stalker Online (в Steam доступна под названием Stay Out) и похитили данные 1,2 миллиона пользователей.
3DNews 12:40
Общество
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
Экономика
Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
Политика
Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
Газета.Ru 08:30
Политика
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета 08:40
Здоровье
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
РИА Новости 12:14
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Авто
78-летний мужчина купил себе McLaren 720S Spider
McLaren показала специальную версию модели 720S под названием Le Mans Special Edition.
CarsWeek.ru 21 июня в 04:23
Экономика
Акции «Яндекса» подскочили до исторического максимума
Акции «Яндекса» ускорили рост и в моменте поднялись почти на 6% до 3444,8 рубля — нового исторического максимума.
Известия 11:39
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM 12:09
Происшествия
В Екатеринбурге обстреляли трамвай
Неизвестные в Екатеринбурге обстреляли трамвай, пострадала пассажирка, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
РИА Новости 13:19
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал процесс выхода республик из состава Союза Советских Социалистических Республик на рубеже 80-90-х годов прошлого века.
Городовой 07:40
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Политика
Болтон рассказал о личном отношении Трампа к Путину
"Было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России по совету Макмастера (экс-советника по национальной безопасности)", – отметил Болтон.
Москва 24 02:33
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Общество
Умер известный адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло
Российский адвокат и экс-сенатор Евгений Тарло скончался 23 июня, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова сенатора от Тамбовской области Алексея Кондратьева.
Газета.Ru 06:13
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук экс-главы Хабаровского края
Госпитализировали внука бывшего губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева, устроившего пьяное ДТП без водительского удостоверения.
Российская газета 13:51