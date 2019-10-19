Общество
Lenta.ruУмер «знавший правду» о гибели «Курска» вице-адмирал
Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск». Об этом «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников.
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Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.ТАСС07:53
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