Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.

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Умер вице-адмирал в отставке Михаил Моцак, бывший командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота и один из руководителей учений, во время которых погибла подводная лодка «Курск». Об этом «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников.

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